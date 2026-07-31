O brasileiro Casemiro, jogador do Inter Miami, afirmou que sempre sonhou em jogar no mesmo time ao lado do argentino Lionel Messi, destacando seu desejo de ajudá-lo a continuar conquistando títulos com a equipe norte-americana.

Casemiro disse, durante sua apresentação como novo jogador do Inter Miami: "Sempre quero estar com os melhores, sonhava todos os dias em estar com ele e jogar ao seu lado; sei que é impossível pará-lo, e nunca consegui pará-lo, e sempre precisei da ajuda dos meus companheiros".

E acrescentou: "Todos os jogadores sonham em jogar com um dos melhores jogadores de todos os tempos, e eu estou vivendo um sonho, quero aproveitar e ajudá-lo a continuar vencendo".

Casemiro chegou ao Inter Miami na semana passada, após o fim de seu vínculo com o Manchester United durante o verão, e atuou como titular pela primeira vez no sábado, na vitória sobre o Montreal pelo placar de 1 a 0. O meio-campista de 34 anos disse: "Eu tinha muito claro que, se jogasse em algum time da liga norte-americana, seria o Inter Miami".

Casemiro também admitiu que conversou com vários jogadores antes de sua transferência para a liga norte-americana, entre eles seu compatriota Kaká, que disputou três temporadas com o Orlando City.

Casemiro ajudará o time da Flórida a resolver os problemas defensivos que vem enfrentando nos últimos anos, os quais somente uma força ofensiva liderada por Messi conseguiu compensar.

A saída de Sergio Busquets no fim da temporada passada também aumentou essa fragilidade durante a atual temporada.

O Inter Miami é o atual campeão da Copa da Liga norte-americana e ocupa atualmente a segunda colocação da Conferência Leste com 37 pontos, a dois pontos de distância do Nashville. Além disso, a equipe iniciará sua caminhada na Leagues Cup na próxima quarta-feira, torneio cujo título conquistou em 2023.