Casemiro está disposto a ouvir proposta do United e pode deixar Real Madrid

Volante se empolga com a possibilidade de novos desafios na carreira. Jogador avalia possível ida para a Premier League como positiva

Um dos principais jogadores desta era vitoriosa do Real Madrid, Casemiro se tornou alvo do Manchester United. Segundo soube a GOAL, o clube inglês está disposto a abrir os cofres para contratar o brasileiro, que se vê seduzido com a possibilidade de encarar novos desafios e disputar a Premier League.

Aos 30 anos de idade, Casemiro coloca na balança os prós e contras antes de tomar uma decisão, mas quer um desfecho rápido. A oferta salarial do United é acima do que o volante recebe hoje no clube merengue, mas o empenho dos ingleses e a possibilidade de disputar a liga mais competitiva do mundo, mexe com a cabeça do brasileiro.

Fontes próximas a Casemiro garantem que a questão financeira não é a prioridade do volante neste momento. O jogador tem a vida resolvida e se sente muito confortável no Real Madrid, onde conquistou inúmeros títulos, entre eles cinco Champions League.

O que de fato pode fazer a diferença para uma possível saída de Casemiro é o desejo do atleta de buscar novos desafios. O volante, no entanto, não pretende se indispor com o Real Madrid. Segundo trouxe o "The Telegraph" e a GOAL pôde confirmar, as cifras iniciais oferecidas pelos inglês giram em torno dos 60 milhões de euros (R$ 314,4 milhões na cotação atual) , mas a operação final pode chegar aos 80 milhões de euros (R$ 419,2 milhões).

Casemiro disputou 336 jogos com a camisa do Real Madrid e faturou 18 títulos, entre eles cinco Champions, três Mundiais de Clubes e três La Ligas. O volante se tornou uma das referências da equipe e um grande suporte aos atletas mais jovens como Vini Jr, Rodrygo e Camavinga.