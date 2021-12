A cada dia que passa, o Grêmio apresenta um novo capítulo de uma novela que tem tudo para acabar em rebaixamento. O assunto do momento envolve mais uma vez o meia-atacante Douglas Costa, a maior contratação gremista para a temporada de 2021.

O retorno do atleta para o clube era para mostrar que o Tricolor estava disposto a brigar por grandes conquistas nesta temporada. Porém, na prática Douglas Costa repercutiu mais pelas lesões e polêmicas fora de campo do que pelas atuações com a camisa gremista.

O capítulo mais recente foi o pedido de liberação para comemorar o seu casamento, que aconteceu em junho na República Dominicana. A solicitação ocorreu na segunda-feira, e a direção negou de imediato, sem margem para negociação.

A festa estava marcada para o dia 7 de dezembro, e seria realizada no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace, um dos hotéis mais badalados do Brasil, com a presença da banda de pagode Sorriso Maroto para embalar os convidados. O evento seria dois dias antes do jogo que pode determinar o terceiro rebaixamento do Grêmio para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Contrariado com a negativa dos dirigentes gremistas, o camisa 10 acabou, como um ato de protesto, apagando do seu Instagram todas as fotos que tinha com a camisa do Grêmio. É claro que esta reação não agradou aos dirigentes e aos torcedores do Tricolor.

Na semana passada, Douglas Costa já havia se envolvido em outra polêmica nas redes sociais ao xingar os torcedores que haviam insinuado que ele forçou o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo para não jogar contra o Corinthians. Situação que foi contornada pelo treinador Vagner Mancini, que na coletiva acabou se desculpando com os torcedores em nome do atleta.

Vão tomar no cu de todos vcs que tão achando q eu tomei o 3º cartão amarelo pq eu forcei, o juiz no final da conversa me autorizou a sair por ali, e quando eu virei as costas o próprio me deu o cartão!P finalizar eu Sou muito mais gremista que esse pessoal que vive de vamos lá! — Douglas Costa (@douglascosta) December 3, 2021

Para evitar desviar o foco da decisão desta quinta-feira, contra o Atlético-MG, os dirigentes do Grêmio estão evitando falar publicamente, mas internamente já está sendo debatido até mesmo uma rescisão de contrato com Douglas Costa, principalmente se o time for rebaixado. Recentemente surgiu uma especulação de que um time do Qatar estaria interessado na contratação do camisa 10 gremista.

Douglas Costa joga sob empréstimo até junho de 2022, quando termina seu contrato com a Juventus. Era esperado que a seguir assinasse um vínculo definitivo com o clube tricolor até o final de 2023.

O camisa 10 treinou normalmente na terça-feira e está concentrado com os demais jogadores para o jogo desta quinta. Para se salvar do rebaixamento, o Grêmio precisa vencer o Atlético-MG e torcer por derrotas de Bahia e Juventude, que respectivamente enfrentam Fortaleza (fora de casa) e Corinthians (em casa).