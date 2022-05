Carvajal faz provocação a Salah antes da final da Champions League

Jogadores vão se reencontrar na decisão após vitória merengue em 2017-18

Do lado do Liverpool, o sentimento é comum: a final da Liga dos Campeões desta temporada tem um gostinho de revanche. No entanto, no Real Madrid o clima é mais de provocação, ainda mais para aqueles que estiveram envolvidos na decisão de 2017-18, entre as mesmas duas equipes.

Neste sábado (28), às 16h (de Brasília), o mundo do futebol vai parar para a decisão da Champions League. E, se o jogo entre Liverpool e Real Madrid já não fosse o suficiente, o clima que envolve esta final deixa tudo um pouco mais emocionante. Desde que o confronto foi definido, os Blancos começaram as provocações em relação ao título de 2017-18, conquistado justamente em cima dos ingleses.

As provocações, no entanto, estão indo além das torcidas e arquibancadas, e chegando também aos jogadores de ambas as equipes. E agora foi a vez de Dani Carvajal dar a sua alfinetada, especificamente direcionada a Mohamed Salah, que admitiu encarar o jogo como uma revanche. "Perdemos na final, foi um dia triste para todos nós. Acho que agora é a hora da vingança", disse o egípcio.

"Não sei se Salah ou Liverpool estão com vontade de se vingar. É verdade que quando você perde uma final da Champions League, você sempre quer ter uma segunda chance contra aquele mesmo time para vencê-lo", disse o lateral do Real Madrid em entrevista ao jornal ABC. “Esperamos que não seja um fardo importante para Salah perder a segunda final da Champions para o Real Madrid”, completou, relembrando o jogo em Kiev, que terminou com a vitória merengue por 3 a 1.

No caso de Salah, aliás, o sentimento pode ser ainda mais intenso do que para seus companheiros, uma vez que teve que deixar a decisão de 2017-18 precocemente ao lesionar o ombro ainda no início do jogo após uma entrada de Sergio Ramos.