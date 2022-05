Salah e Mané focam na decisão da Champions e 'esquecem' chance de deixar o Liverpool

O Liverpool vai disputar mais uma final da Liga dos Campeões com Mohamed Salah e Sadio Mané. A dupla, porém, está prestes a entrar em seu último ano de contrato com o time inglês.

O egípcio, por sua vez, descartou qualquer possibilidade de transferência neste verão europeu do Liverpool, insistindo que ficará em Anfield independentemente de como termine as conversas sobre sua renovação no futuro. Do outro lado, no entanto, Sadio Mané não confirmou que irá renovar seu contrato, afirmando que só irá responder sobre seu próprio futuro após a Liga dos Campeões.

Mané, assim como Salah, tem contrato com o Liverpool até 2022, levando o crescimento de uma série de rumores sobre suas transferências nos últimos meses. O senegalês ainda não indícios se deve renovar com os Reds, com o Bayern de Munique observando atentamente essas movimentações.



Quando questionado pela Sky Sports se ele ficaria na Inglaterra além do verão, o craque senegalês disse: "Eu vou responder (sobre ficar ou ir embora) após a Champions League. Ficando ou saindo, responderei a após a Champions League."

"Todas as outras coisas não são importantes para mim. É importante que façamos todo o possível para garantir a vitória do Liverpool."

Diferente de Mané, Salah, que também foi questionado sobre o seu futuro em uma coletiva de imprensa antes da final da Liga dos Campeões, garantiu que deve permanecer no clube na próxima temporada.

Ele disse a repórteres: "Em minha mente, eu não me concentro no contrato. Não quero ser egoísta de forma alguma. Eu disse há dois meses que se tratava da equipe. É uma semana importante para nós. Quero ganhar novamente a Liga dos Campeões", afirmou.

"Vou ficar na próxima temporada, com certeza. Quero ver o Hendo (Jordan Henderson) com aquele troféu nas mãos novamente e depois, espero que ele me entregue", completou Salah.

Enquanto não avança na renovação de contrato da dupla, o Liverpool se reforçou com Diogo Jota, ainda em 2020, e Luis Díaz, na última janela de transferências.

Agora, Salah e Mané se concentram para enfrentar o Real Madrid neste sábado (28), pela final da Liga dos Campeões 2021/22, às 16h (de Brasília), na França.