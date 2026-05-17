Carrasco do Santos, Breno Lopes rouba a cena e marca dois gols em último confronto de Neymar antes da convocação para Copa

A última partida de Neymar antes da convocação final do Brasil para a Copa do Mundo de 2026, contra o Coritiba, carregava grandes expectativas para o Santos e para o camisa 10. No entanto, quem roubou a cena foi Breno Lopes, velho conhecido e carrasco da torcida santista.

Ao marcar dois gols e sofrer um pênalti, Breno Lopes foi o nome do jogo, que terminou com vitória do Coritiba por 3 a 0 fora de casa. O camisa 77 do Coxa, além de ser destaque com a bola rolando, também virou o centro das atenções ao entrar em confronto com Neymar no início do segundo tempo, após provocar a torcida santista.

O rótulo de carrasco do Santos para Breno Lopes tem motivo especial. Foi dele o gol do título da Copa Libertadores de 2021 conquistado pelo Palmeiras sobre o Santos, na qual saiu do banco e foi o herói do triunfo alviverde naquele ano. Já no encontro com o Peixe deste domingo (17), depois de marcar seu segundo gol no jogo, o atacante fez questão de mostrar para a torcida santista a tatuagem da taça da Libertadores, gesto que irritou Neymar e provocou a discussão entre os dois jogadores.

Apesar da atuação ruim coletiva do Santos e da partida abaixo de Neymar, que não conseguiu decidir como esperava em um duelo importante, o camisa 10 ainda mantém esperança de aparecer na convocação final de Carlo Ancelotti. A lista será anunciada nesta segunda-feira (18), às 17h, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Em 2026, Neymar soma seis gols e quatro assistências em 14 partidas, sendo artilheiro do Santos no Brasileirão e na Copa Sul-Americana. Antes do confronto deste domingo, a última partida do Peixe havia sido justamente contra o Coritiba, pela Copa do Brasil, quando a equipe venceu por 2 a 0 fora de casa com assistência do camisa 10.

Com a vitória, o Coritiba alcançou a sexta colocação na tabela do Campeonato Brasileiro de 2026. Caso permaneça no clube até o fim da temporada, Breno Lopes já tem data para reencontrar o Santos: o duelo do segundo turno, marcado para 18 de novembro, quando poderá novamente reforçar a fama de carrasco do Peixe.