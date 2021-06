Carrasco do Palmeiras é convocado para a Olimpíada de Tóquio pela França

Gignac foi responsável por impedir o Palmeiras de chegar à final do Mundial de Clubes

A Federação Francesa de Futebol anunciou nesta sexta-feira (25) a lista de convocados para a disputa do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A grande surpresa da lista é o carrasco do Palmeiras no Mundial de Clubes, o atacante André-Pierre Gignac.

Apesar de muita dificuldade de fechar a lista com os 18 nomes para os Jogos - já que muitos clubes não aceitam liberar seus jogadores - a França convocou três jogadores acima de 24 anos, o meia Téji Savanier, do Montpellier, e os atletas do Tigres do México, Florian Thauvin e Gignac.

Les 1️⃣8️⃣ joueurs (et un réserviste) retenus par Sylvain Ripoll pour participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui se tiendront du 21 juillet au 7 août 2021 🇫🇷



Sous réserve de la validation de la Commission Consultative de Sélections Olympiques du CNOSF pic.twitter.com/avUnPANUSm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 25, 2021

Gignac foi responsável por impedir o Palmeiras de chegar à final do Mundial de Clubes 2020, isto porque, o atacante ficou encarregado de converter a cobrança de pênalti que então eliminaria a equipe brasileira da competição. O Tigres do México derrotou o Palmeiras naquela semifinal pelo placar de 1 a 0.

Na disputa de 3º lugar, após um empate no tempo normal, o Palmeiras foi derrotado no pênaltis para o Al Ahly, por 3 a 2.

Para piorar a situação da torcida palmeirense, o atacante ainda publicou uma mensagem em suas redes socias com a mensagem: "Vai Tigres, vai Corinthians", agitando ainda mais a internet.

O Corinthians é o maior rival do Palmeiras, e até tentou contratar o jogador que estava em fim de contrato mo futebol mexicano, mas os altos valores impediram a diretoria do clube de seguir com a negociação. E aí torcedor, Gignac teria espaço no seu time?