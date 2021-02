Gignac no Corinthians: sonho possível ou impossível?

No final de seu contrato com o Tigres, o francês foi pedido pela torcida do Timão após interagir com o clube nas redes sociais

E a torcida do Corinthians já tem um novo "sonho". Trata-se do francês André-Pierre Gignac, atualmente no Tigres, algoz do Palmeiras nas semifinais do Mundial de Clubes da Fifa de 2020.

Após o confronto, o atacante foi à sua conta no Twitter e publicou uma mensagem dizendo "vai Corinthians", ironizando a situação após marcar o gol decisivo que eliminou o Verdão do Mundial. Foi o suficiente para a torcida do clube paulista começar a ver a chegada do atacante ao Parque São Jorge com bons olhos.

Até mesmo o lateral Fábio Santos, perguntado sobre uma possível chegada do jogador na entrevista coletiva desta terça-feira (9), deixou claro que aprovaria a contratação de Gignac e que já o conhece de outros carnavais.

"Caso contratasse o Gignac, seria perfeito. Joguei contra ele algumas vezes, quando estava no Cruz Azul. Já o conhecia de várias outras temporadas. Tem muita moral no México." deixou claro o veterano, antes de detalhar mais um pouco sobre o que achou do duelo do Tigres contra o Palmeiras. "Eu vi o jogo, sim. Foi muito bem jogado. Não me surpreendeu em nada. Pode ter sido surpresa para outras pessoas, mas, para mim, não foi surpresa a eliminação do Palmeiras. Isso engrandece ainda mais nosso feito de 2012"

Por mais que boa parte da torcida e até os próprios jogadores do Timão queiram a contratação de Gignac, a diretoria do clube já tratou de colocar panos quentes na expectativa da Fiel. Isso porque acreditam que o francês não se encaixa na realidade financeira do clube no momento.

Extremamente endividado e com uma folha salarial altíssima, o Corinthians planeja diminuir (e muito) os gastos mensais e não deve realizar grandes investimentos, preferindo apostar em jovens jogadores de futuro e contratações pontuais, a fim de aliviar os custos com o elenco. Nesse cenário, Gignac tem um dos mais salários da América e, caso deixe o Tigres, não sairia para receber muito menos.

Gignac tem 35 anos. Já na reta final de carreira. Tem um salário milionário! É duro de ouvir, mas infelizmente, não é “pro bico do Corinthians”.



O Timão precisa de um trabalho sério de promoção pra essa molecada da base. Essa é a saída pra qualificar o time e salvar as finanças! — João Paulo Cappellanes (@capelareal) February 9, 2021

Segundo o GE, inclusive, a diretoria evitou até mandar uma camisa do time ao México para não proporcionar falsas expectativas à torcida sobre uma possível contratação. Dessa maneira, o sonho de contar com o francês fica apenas nisso: um sonho de uma noite de verão.

O Corinthians volta aos gramados, sem Gignac, nesta próxima quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), diante do Athletico-PR, pela 35ª rodada do Brasileirão.