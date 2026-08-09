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Hussein Hamdy

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Carragher dispara críticas ferozes a Araújo: uma mistura do melhor e do pior

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J. Carragher
R. Araujo
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Transferência polêmica

Jamie Carragher, ídolo do Liverpool, direcionou duras críticas a Ronald Araújo, afirmando que a transferência do zagueiro uruguaio para o Liverpool levanta diversos pontos de interrogação, apesar de ter justificativas esportivas e econômicas.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", Carragher reconheceu que a transferência carrega aspectos positivos e negativos, especialmente diante da necessidade do Liverpool de reforçar sua linha defensiva, dizendo: "Olha, é uma mistura do melhor e do pior, não é?".

A situação do elenco do Liverpool impõe o reforço de sua defesa, que sofreu diversos golpes, já que a saída de Ibrahima Konaté e os problemas físicos nesse setor fizeram com que Virgil van Dijk se tornasse o único zagueiro experiente e totalmente disponível, com Araújo chegando para suprir uma necessidade evidente.

Carragher não colocou em dúvida as capacidades do zagueiro uruguaio, afirmando: "Araújo é um monstro físico, agressivo, e pode jogar como zagueiro central ou lateral-direito, além de possuir experiência no mais alto nível. Ele foi capitão do Barcelona e disputou grandes jogos".

O ex-internacional inglês também considera que o formato do contrato com Araújo é adequado ao Liverpool, já que o empréstimo reduz consideravelmente os riscos, pois o clube poderá acompanhar a capacidade do jogador de lidar com o ritmo da Premier League e com as exigências de Iraola ao longo de uma temporada, antes de tomar uma decisão sobre sua contratação em definitivo.

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Carragher disse: "O empréstimo é de baixo risco. Você o testa por um ano, vê se ele vai se adaptar a Iraola, e, se der certo, você o compra. Essa parte faz sentido. Ele preenche uma lacuna sem explodir o orçamento".

Mas os pontos positivos param por aí, pois as ressalvas de Carragher aparecem quando ele começa a analisar o nível do jogador.

O ídolo do Liverpool acredita que o principal problema de Araújo não está relacionado às suas capacidades físicas, mas a alguns aspectos táticos e mentais em sua maneira de jogar.

O ex-zagueiro explicou: "A garra é algo excelente, ele vai com força nas disputas, mas defender nesse nível tem a ver com tomada de decisões, concentração e leitura de jogo".

Carragher considera que Araújo mostrou, justamente nesses aspectos, diversos pontos fracos durante suas últimas temporadas no Barcelona.

E alertou: "Muitas vezes, diante de times de elite, ele perde a concentração, comete pênaltis ingênuos ou acaba expulso. A Premier League não perdoa; qualquer descuido e você será punido".

Carragher enfatizou: "Araújo sofreu com problemas relacionados à consistência e à disciplina, e seu nível também caiu".

E acrescentou: "O Liverpool deveria ter contratado um zagueiro mais experiente, em vez de escolher um jogador que sempre foi reserva de Pau Cubarsí, de 19 anos".

Carragher voltou agora a reforçar a mesma ideia, dizendo: "Chegar aqui por empréstimo depois de ter sido informado de que não é titular no Barcelona... parece mais uma reação do que uma contratação de um grande astro".

O ex-jogador prefere optar por uma alternativa mais estável, esclarecendo: "Eu teria preferido uma solução definitiva que se encaixasse no sistema a longo prazo, mas vamos primeiro vê-lo jogar, embora eu ainda não esteja empolgado".

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