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England World Cup 2026 CampGetty Images Sport

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Caragher: A seleção da Inglaterra é o único obstáculo entre Kane e a Bola de Ouro

México x Inglaterra
México
Inglaterra
Copa do Mundo
J. Carragher
H. Kane
México
England

Dúvidas explícitas sobre a seriedade da seleção de Tuchel na Copa do Mundo

O ex-zagueiro inglês Jamie Carragher defendeu veementemente a indicação de Harry Kane ao prêmio da Bola de Ouro, afirmando que o desempenho do atacante ao longo do último ano merece a conquista do prêmio individual mais prestigiado do mundo do futebol.

Carragher destacou que Kane apresentou desempenho suficiente, tanto no clube quanto na seleção, para ser considerado o jogador de destaque nos últimos doze meses.

Ele disse: “Com base no desempenho dos últimos 12 meses, Harry Kane deve ganhar a Bola de Ouro”.

No entanto, o ex-capitão do Liverpool também reconheceu que as chances do capitão da seleção inglesa diminuem significativamente no contexto mais amplo das competições internacionais, especialmente em um ano de Copa do Mundo.

Ele acrescentou, em declarações ao Tele Football: “Mas, infelizmente, talvez ele não vença, pois o prêmio, em um ano de Copa do Mundo, vai inevitavelmente para o jogador de destaque da seleção campeã”.

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México crest
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Inglaterra
ING

Caragher também duvidou da capacidade da Inglaterra de disputar seriamente o título da Copa do Mundo, apontando que o desempenho recente da equipe do técnico Thomas Tuchel na competição não dá motivos para otimismo quanto à possibilidade de conquistar o título.

E concluiu dizendo: “Por mais que eu queira acreditar que a Inglaterra ainda é capaz de conquistar o título, não há nada que sustente essa opinião, especialmente após o desempenho recente”.

A seleção inglesa havia começado a Copa do Mundo de 2026 com uma vitória contundente sobre a Croácia por 4 a 2, mas depois perdeu a coesão coletiva nas partidas seguintes e pareceu desorientada, especialmente contra Gana (0 a 0) na segunda rodada da fase de grupos, e contra a República Democrática do Congo, sobre a qual venceu com dificuldade por 2 a 1 nos últimos instantes, graças a dois gols de Harry Kane.

Leia também: Técnico do Canadá: “Fomos melhores que o Marrocos, mas...”

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