Cancelamento do amistoso entre Barcelona e Preston North End na Inglaterra

A partida entre Barcelona e Preston North End, que estava marcada para acontecer nesta segunda-feira dentro da preparação da equipe catalã para a nova temporada, foi cancelada, encerrando assim o programa de jogos do time na Inglaterra durante o atual período de preparação.

Segundo o jornal espanhol "Sport", o cancelamento da partida ocorreu porque a equipe inglesa não dispunha de um número suficiente de jogadores da equipe principal disponíveis, tendo proposto disputar o confronto com um time sub-21, o que foi recusado pelo Barcelona, que preferiu realizar uma sessão de treinamento normalmente e, consequentemente, cancelar a partida.

Entre os fatores que também influenciaram a decisão do Preston North estava o fato de a equipe ter uma partida na Copa contra o Huddersfield Town na próxima semana, o que fez com que não desejasse arriscar nenhum de seus jogadores.

A partida representava o terceiro confronto do Barcelona no período de preparação, após disputar dois jogos contra Europa e Birmingham.

A partida estava marcada para começar na manhã de segunda-feira, dia 3 de agosto, no estádio St. George's Park, na cidade de Birmingham.

O Barça se limitará a realizar uma sessão de treinamento em vez de disputar a partida, sendo que a ideia do clube é antecipar a data de retorno à cidade de Barcelona, embarcando em um voo antes do horário previsto, devido a essas circunstâncias.

A equipe de Hansi Flick concentra-se, a partir de agora, em continuar a preparação para a próxima temporada, sendo que o próximo confronto será o torneio triangular que acontecerá no dia 8 de agosto contra Udinese e Nottingham Forest, com o Barcelona disputando 45 minutos diante de cada equipe.