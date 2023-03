Campinense x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (1), pela primeira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Campinense e Grêmio entram em campo na noite desta quarta-feira (1), no Mané Garrincha, às 20h (de Brasília), pela primeira rodada da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime, no streaming.

Quer ver jogos da Copa do Brasil ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Apenas o sexto colocado do Campeonato Paraibano, o Campinense não vive um bom momento na temporada. O time venceu apenas dois em oito jogos disputados até o momento. A equipe entra em campo com a obrigação de vencer para avançar.

Do outro lado, o Grêmio está na liderança do Gauchão e invicto em 2023. O Tricolor terá o retorno de Ferreira, enquanto Carballo ficou em Porto Alegre. O time de Renato Gaúcho tem a vantagem do empate.

Prováveis escalações

Campinense: Otávio Passos; Thiago Ennes, William, Diego Silva e Bruno Colaço; Paulo Vitor (Rogério), Ramires (Guilherme Escuro) e Tarcísio; Vanderlan (Thiaguinho), Mauri e William Anicete. Técnico: Leston Júnior.

Grêmio: Adriel; Thaciano (João Pedro), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê; Bitello, Cristaldo e Vina (Ferreira); Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Desfalques

Campinense

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Quando é?