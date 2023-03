Campinense x Ferroviário ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste sábado (4), pela sexta rodada do Nordestão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Campinense recebe o Ferroviário na tarde deste sábado (4), no estádio Amigão, às 17h30 (de Brasília), pela sexta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do do canal Nosso Futebol, na TV fechada, e do OneFootball, no streaming.

Na sétima posição do grupo B com 4 pontos, o Campinense entra em campo precisando vencer para chegar na última rodada ainda sonhando com a chance de se classificar, apesar de não depender apenas de si.

Já o Ferroviário está na primeira posição do grupo A com 7 pontos. O time sabe que pode entrar na zona de classificação à próxima fase em caso de vitória.

Prováveis escalações

Escalação do Campinense: Otavio; Thiago Ennes, Diego, William, Bruno Collaco, Ramires, Paulo Victor, Guilherme Escuro, Vanderlan, Diego Viana, Mauri.

Escalação do Ferroviário: Douglas Dias, Rodrigo Negueba, Alisson, Éder Lima, Zé Carlos; Vinícius Paulista, Lincoln, Felipe Guedes; Deyzinho, Erick Pulga e Ciel.

Desfalques

Campinense

Sem desfalques confirmados.

Ferroviário

Sem desfalques confirmados.

Quando é?