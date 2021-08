Campeonato Paulista sub-20: como é o formato de disputa?

Entenda como funciona o formato do Paulistão sub-20

Cada vez mais estamos nos acostumando em vermos equipes apostando pesado em suas categorias de base. Em um momento de crise e de pouco dinheiro para contratações, revelar jogadores acaba tornando-se até uma necessidade. E uma das formas do torcedor ir conhecendo as próximas joias de seu time é acompanhar torneios como o Paulistão sub-20 2021.

Afinal de contas, cada vez mais competições assim vão ganhando importância, seja para que os atletas ganhem experiência e tempo de jogo, ou até, pensando nos times menores, atraiam a atenção de outras equipes.

De qualquer jeito, assistir torneios de base já se tornou um passatempo comum para muitas torcidas no estado de São Paulo. E no Campeonato Paulista sub-20 não é diferente: com transmissão gratuita e várias equipes qualificadas, a competição costuma atrair bons números de audiência.

Preparamos, então, um guia para que você entenda como funciona o Paulistão sub-20 2021. Confira!

Qual é a fórmula de disputa do Paulistão sub-20 2021?

Os 54 times participantes começaram a sua trajetória no Campeonato Paulista sub-20 2021 neste último dia 4 de agosto, com a vitória do São Paulo sobre o Audax por 4 a 1. O torneio terá as suas finais nos dias 19 e 22 de dezembro de 2021, com times como São Paulo, Corinthians, Santos, RB Bragantino, Portuguesa e muitos outros tentando destronar o Palmeiras, atual tetracampeão da competição.

Até lá, porém, muita água vai rolar. São duas fases classificatórias e um mata-mata envolvendo 16 equipes. Tudo já está desenhado e só falta a bola rolar.

Como funciona a primeira fase do Paulistão sub-20 2021?

Veja os jogos da primeira rodada do Paulistão Sub-20. O torneio terá início em 5 de agosto e a decisão está marcada para 22 de dezembro.

Confira a tabela completa em: https://t.co/oc4i9o4kYN#FutebolPaulista #PaulistãoSub20 #UseMáscara #TorçaEmCasa pic.twitter.com/6vASV8GH8V — Federação Paulista de Futebol - FPF (@FPF_Oficial) June 29, 2021

No início de tudo, os 54 times do Paulistão sub-20 2021 foram divididos em nove grupos de seis equipes cada. Os grupos são parcialmente regionalizados (o grupo 6, por exemplo, conta com Portuguesa, Juventus-SP, Ibrachina, Nacional-SP e Corinthians, cinco equipes da capital, além do RB Bragantino).

Os seis times de cada grupo se enfrentarão em turno e returno, totalizando dez rodadas. No final, os três melhores de cada um dos nove grupos, bem como os cinco melhores quarto colocados avançam de fase e se classificam para a segunda fase.

Como funciona a segunda fase do Paulistão sub-20 2021?

Os 32 times classificados à partir da primeira fase do torneio são novamente divididos, dessa vez em oito grupos de quatro clubes, no mesmo modelo de competições como a Libertadores e a Liga dos Campeões.

Os grupos não são sorteados: cada um dos times ganha sua vaga de acordo com a classificação na primeira fase. No final, os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final.

Veja a disposição dos grupos:

Grupo 10

1º Grupo 1

1º Grupo 2

3º Grupo 3

5º melhor quarto colocado

Grupo 11

1º Grupo 3

2º Grupo 6

3º Grupo 1

3º Grupo 5

Grupo 12

1º Grupo 4

2º Grupo 1

2º Grupo 7

3º Grupo 2

Grupo 13

1º Grupo 5

2º Grupo 8

2º Grupo 9

3º Grupo 4

Grupo 14

​1º Grupo 6

2º Grupo 2

3º Grupo 9

4º melhor quarto colocado

Grupo 15

1º Grupo 7

2º Grupo 3

3º Grupo 8

3º melhor quarto colocado

Grupo 16

1º Grupo 8

2º Grupo 4

3º Grupo 7

2º melhor quarto colocado

Grupo 17

1º Grupo 9

2º Grupo 5

3º Grupo 6

Melhor quarto colocado

Como funciona o mata-mata do Paulistão sub-20 2021?

Mata-mata é mata-mata em qualquer lugar do mundo: os 16 times que chegam da segunda fase do Paulistão sub-20 2021 se enfrentam em dois jogos, de ida e volta, e quem conseguir uma melhor campanha nas duas partidas se classifica.

Não teremos gol fora de casa como critério de desempate e nem sorteio: o time de melhor campanha na segunda fase enfrentará o 16º, o de segunda melhor campanha, o 15º, e assim em diante. Quem se classificar com melhor campanha decide o jogo em casa.

Assim, vão seguindo até só sobrarem duas equipes, que disputarão a grande final da competição.

Quais são os grupos do Paulistão sub-20 2021?

GRUPOS DEFINIDOS!

Com 54 times, confira os grupos do Paulistão Sub-20. Assim como no ano passado, a competição terá uma única divisão.

Palpites para o campeão?#FutebolPaulista #PaulistãoSub20 #UseMáscara #TorçaEmCasa pic.twitter.com/qLBHYrbqj4 — Federação Paulista de Futebol - FPF (@FPF_Oficial) June 29, 2021

Grupo 1:

América

Monte Azul

Fernandópolis

Mirassol

Olímpia

Tanabi

Grupo 2:

Assisense

Penapolense

Taquaritinga

XV de Jaú

Marília

VOCEM

Grupo 3:

Inter de Limeira

Velo Clube

XV de Piracicaba

Ferroviária

Grêmio São Carlense

Independente

Grupo 4:

Ponte Preta

Amparo

Brasilis

Jaguariúna

Rio Branco

Itapirense

Grupo 5:

Capivariano

Desportivo Brasil

Guarani

Ituano

São Bernardo

Atibaia

Grupo 6:

Portuguesa

Juventus

Ibrachina

Nacional

Red Bull Bragantino

Corinthians

Grupo 7:

São Bento

Grêmio Osasco

Audax

Oeste

São Paulo

SC Brasil

Grupo 8:

AA Flamengo

Taubaté

ECUS

São José

Palmeiras

União Mogi

Grupo 9: