Onde assistir ao Campeonato Paulista sub-20 2021?

A edição do Paulistão para jogadores de até 20 anos vai começar; veja como acompanhar aos jogos

Mais uma temporada do Campeonato Paulista sub-20 vai começar. A grande vitrine estadual para a próxima geração de craques do futebol nacional terá seu pontapé inicial no dia 4 de agosto, com o primeiro jogo da temporada.

Para a disputa do Paulistão, na primeira fase, 54 times são divididos em nove grupos de seis, onde vão se enfrentar em turno e returno dentro de suas próprias chaves. Encerradas estas disputas, os três primeiros times de cada grupo e os cinco melhores quartos colocados se classificam para a segunda fase, quando serão novamente divididos em grupos.

Nesta segunda fase, o esquema é o mesmo, mas apenas os dois melhores de cada grupo se classificam. Depois disso, começam as disputas de mata-mata, sempre decididos em jogos de ida e volta. Neste esquema, o caminho vai se afunilando até que apenas dois times cheguem vivos para a disputa da grande final, programada para acontecer nos dias 19 e 22 de dezembro.

A boa notícia para os torcedores e entusiastas do futebol de base é que, apesar de não serem televisionados, todos os 27 jogos de cada rodada terão transmissão ao vivo e com imagens pela internet.

Quem vai transmitir o Paulistão sub-20?

Duas plataformas de transmissão via internet vão transmitir os jogos do Campeonato Paulista sub-20. Paulistão Play e Elevensports.com vão exibir todos os jogos em suas respectivas plataformas, com narração e comentários.

Jogos da primeira rodada:

4 de agosto:

Audax x São Paulo - 15h (de Brasília)

5 de agosto:

Fernandópolis x Mirassol - 15h (de Brasília)

Olímpia x Tanabi - 15h (de Brasília)

Monte Azul x América - 15h (de Brasília)

XV de Jaú x VOCEM - 15h (de Brasília)

Assisense x Penapolense - 15h (de Brasília)

Taquaritinga x Marília - 15h (de Brasília)

XV de Piracicaba x Ferroviária - 15h (de Brasília)

Velo Clube x Grêmio São Carlense - 15h (de Brasília)

Independente x Inter de Limeira - 15h (de Brasília)

Brasilis x Itapirense - 15h (de Brasília)

Rio Branco x Amparo - 15h (de Brasília)

São Bernardo x Guarani - 15h (de Brasília)

Ituano x Atibaia - 15h (de Brasília)

Desportivo Brasil x Capivariano - 15h (de Brasília)

Portuguesa x Corinthians - 15h (de Brasília)

Juventus x Ibrachina - 15h (de Brasília)

Nacional x Red Bull Bragantino - 15h (de Brasília)

Grêmio Osasco x SC Brasil - 15h (de Brasília)

Oeste x São Bento - 15h (de Brasília)

Taubaté x Palmeiras - 15h (de Brasília)

São José x ECUS - 15h (de Brasília)

AA Flamengo x União Mogi - 15h (de Brasília)

Portuguesa Santista x Santos - 15h (de Brasília)

São Caetano x Santo André - 15h (de Brasília)

Água Santa x EC São Bernardo - 15h (de Brasília)

6 de agosto:

Ponte Preta x Jaguariuna - 15h (de Brasília)

Clique aqui e veja toda a programação de jogos do Paulista sub-20.

Quais são os grupos do Paulistão sub-20?

Grupo 1:

América

Monte Azul

Fernandópolis

Mirassol

Olímpia

Tanabi

Grupo 2:

Assisense

Penapolense

Taquaritinga

XV de Jaú

Marília

VOCEM

Grupo 3:

Inter de Limeira

Velo Clube

XV de Piracicaba

Ferroviária

Grêmio São Carlense

Independente

Grupo 4:

Ponte Preta

Amparo

Brasilis

Jaguariúna

Rio Branco

Itapirense

Grupo 5:

Capivariano

Desportivo Brasil

Guarani

Ituano

São Bernardo

Atibaia

Grupo 6:

Portuguesa

Juventus

Ibrachina

Nacional

Red Bull Bragantino

Corinthians

Grupo 7:

São Bento

Grêmio Osasco

Audax

Oeste

São Paulo

SC Brasil

Grupo 8:

AA Flamengo

Taubaté

ECUS

São José

Palmeiras

União Mogi

Grupo 9: