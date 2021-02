Campeonato Paranaense: quem tem mais títulos na história do Estadual?

Estadual do Paraná é dominado por Coritiba e Athletico, mas outros clubes também merecem destaque; veja quem são os maiores campeões da competição

Com mais de 100 anos de história, o Campeonato Paranaense é um dos regionais mais tradicionais do futebol brasileiro. Mas ao longo de tantas edições e partidas históricas, qual o clube com mais títulos estaduais no Paraná?

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Assim como na grande maioria dos regionais, os times da capital paranaense dominam a competição historicamente. É claro que outros times já venceram o torneio diversas vezes, mas ainda estão longe do número de conquistas protagonizadas por Athletico e Coritiba.

Mas quem tem mais títulos no Campeonato Paranaense?

Foto: Divulgação/Athletico

Nos últimos anos, o Athletico vem tendo maior destaque no cenário nacional, com boas participações no Campeonato Brasileiro e conquistas importantes, como as da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. E no Paranaense não é diferente.

Das últimas cinco edições do estadual do Paraná, o Furacão conquistou quatro títulos, incluindo o de 2020, e busca no estadual deste ano seu tetracampeonato de forma consecutiva. Contudo, mesmo com o domínio recente, o Athletico ainda perde para o Coritiba no número total de conquistas.

Desde 1915, ano em que o primeiro Campeonato Paranaense foi disputado, o Coxa venceu o título nada mais nada menos do que 38 vezes.

Entre 1968 e 1979, por exemplo, o Coritiba venceu dez das 12 edições disputadas da competição, incluindo um hexacampeonato de modo consecutivo entre 1971 e 1976 - pouco tempo depois deste período, o Coxa conquistaria o título mais importante de sua história, o Brasileirão de 1985.

Foto: Divulgação Coritiba FC

Logo na sequência aparece o Athletico, campeão paranaense em 26 oportunidades. Boa parte destes títulos foi conquistada após os anos 2000, período em que o clube conquistou o Brasileirão, em 2001, chegou em uma final de Libertadores, em 2005, e mais recentemente conquistou a Sul-Americana e a Copa do Brasil, como dito acima.

O outro time da capital, o Paraná, conquistou o regional sete vezes, seis deles entre 1991 e 1997, incluindo um pentacampeonato de modo consecutivo neste período.

Além deles, também merece destaque o extinto Clube Atlético Ferroviário, que possui oito conquistas do Paranaense. Mesmo não existindo mais, ainda permanece como o terceiro maior campeão do estado.

O mesmo vale para o também extinto Britânia Sport Club, que assim como o Paraná possui sete conquistas, na quarta posição da lista.

Os maiores campeões do Paranaense