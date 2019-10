Campeonato Mexicano entra na programação do DAZN com exclusividade

Acordo, válido a partir da atual temporada, traz o melhor do futebol 'asteca' para a plataforma

O é um dos países mais apaixonados por futebol, com torcidas fanáticas e jogadores da elite mundial. E, a partir de agora, o DAZN, primeiro serviço de streaming de esportes ao vivo e sob demanda, passa a deter os direitos de transmissão do para todo o território brasileiro.

As equipes do país estão fora da desde 2016, mas essa história pode mudar. É o que afirma o presidente da Liga MX, Enrique Bonilla, ao ser questionado sobre a possibilidade.

“Tenho conversas abertas com o presidente [da Conmebol] Alejandro Domínguez”, revelou Bonilla. As negociações devem se estender durante o encontro entre ambos, em reunião da Fifa, ainda nesta semana.

O Campeonato Mexicano conta com 19 times na primeira divisão. Os clubes mais vitoriosos da competição são o América e o , ambos com 12 títulos, seguidos de com 10, com oito, e León com sete. O campeonato fará sua estreia no DAZN no dia 5 de outubro, às 21h (de Brasília), com o duelo Cruz Azul x .

O DAZN terá direito de transmitir as partidas de América, Toluca, , Cruz Azul, , Pumas e Puebla, como mandantes, além de possíveis finais entre campeões dos turnos e os jogos de promoção de divisão.

Também nesta semana, o DAZN anunciou duas grandes novidades: a contratação da primeira narradora mulher da plataforma e, ainda, a chegada do Campeonato Turco ao catálogo da plataforma.

Entre os torneios que integram o cardápio do DAZN estão a Premier League, a , a francesa, a italiana, a , a Copa Libertadores feminina, o sub-20, a dos e a japonesa.

Mas e os brasileiros? Confira alguns dos jogadores do nosso país que atuam no Mexicano: