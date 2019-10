Campeonato Turco entra na programação do DAZN com exclusividade

Contrato vale a partir da atual temporada e traz para a plataforma mais de 20 jogadores brasileiros que disputam a competição

A é um dos países mais apaixonados pelo futebol, com torcidas fanáticas por seus clubes e jogadores da elite mundial. A partir de agora, o DAZN, primeiro serviço de streaming de esportes ao vivo e sob demanda, tem o direito para a transmissão exclusiva do no . O torneio garante vaga para três equipes em competições como a Liga dos Campeões e a .

Acompanhe o Campeonato Turco ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

“O torcedor turco é considerado um dos mais apaixonados por futebol no mundo e isso dá um clima diferente aos jogos da liga. Com este novo direito, buscamos oferecer ao assinante do DAZN uma competição nova e rica dentro e fora de campo”, afirmou Bruno Rocha, vice-presidente executivo do serviço no Brasil.

O Campeonato Turco tem 18 times que se enfrentam em turno e returno para determinar o campeão nacional. O maior vencedor da competição é o Galatasaray, com 22 troféus, logo na frente de seus arquirrivais do Fenerbahçe, com 19. O campeonato estreará no DAZN no dia 4 de outubro, às 14h30 (de Brasília), com o duelo entre Fenerbahçe e Antaylaspor, válido pela sétima rodada da competição.

Também nesta semana, o DAZN anunciou outra novidade: a contratação da primeira narradora mulher da plataforma. Entre os torneios que integram o cardápio do DAZN estão a Premier League, a , a francesa, a italiana, a , o sub-20, a norte-americana e a .

Entre os brasileiros que atuam na competição, se destacam os nomes de Robinho, no Bakaksehir, Mariano, no Galatasaray e Luiz Gustavo, do Fenerbache. Confira a lista completa: