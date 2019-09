DAZN assina com Natália Lara, primeira mulher de seu quadro de narradores

Com larga experiência, a profissional quebra barreiras na primeira plataforma de streaming de esportes do mundo

E o DAZN acaba de dar mais um importante passo para fortalecer seu grupo de narradores, com o anúncio da chegada de Natália Lara para a plataforma, a primeira de streaming de esportes do mundo. Além de acrescentar com seu talento e capacidade, a nova narradora da equipe também quebra barreiras ao se tornar a primeira mulher a fazer parte da equipe de transmissão.

Lara estreia na programação neste próximo dia 5, às 15h (de Brasília), na partida entre e , duelo válido pela terceira fase do Sub-20. A expansão do quadro de narradores segue uma tendência natural do DAZN, que vem ampliando o cardápio de esportes e competições transmitidas ao longo dos últimos meses.

EXCLUSIVO: VAI TER MULHER NARRANDO EM STREAMING! @natalialaragc é a mais nova contratação do @DAZN_BRA e a primeira mulher a compor a equipe de narração da plataforma esportiva de streaming. pic.twitter.com/ol2axwWYLt — dibradoras (@dibradoras) September 30, 2019

A nova contratada do DAZN é formada em Rádio e TV e fez cursos de locução e narração esportiva para se aprimorar. Suas primeiras experiências na função foram na TV Cultura, além de um extenso currículo fazendo parte do quadro da FPF, nas narrações do Paulista Feminino e do . Além disso, Lara também foi a primeira mulher a narrar a final do , bem como a primeira a participar de uma transmissão em Rádio FM.

"Estou muito feliz em fazer parte da equipe DAZN no ”, celebra Natália. “Me sinto grata e honrada por acreditarem no meu trabalho, e tenho certeza de que vamos escrever muita história juntos."

Além de torneios europeus como a Premier League, a italiana e a , a plataforma conta com campeonatos de basquete, como o NBB, com competições continentais, como as finais da , e muitos outros, além de conteúdo exclusivo, como entrevistas e documentários inéditos.