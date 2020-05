Campeonato Espanhol volta em junho: veja tabela de jogos e mais informações

Torneio foi paralisado na 28ª rodada; jogos serão sem público e separados por um curto intervalo de dias

O presidente do governo da , Pedro Sánchez, deu sinal verde em entrevista coletiva neste sábado para que as partidas de futebol no país sejam retomadas a partir da semana do dia 8 de junho, uma segunda-feira.

"A Espanha fez o que deve e agora todos se abrem para novos horizontes. Há chegado o momento de recuperar muitas das atividades cotidianas. A partir do dia 8 de junho vai voltar de futebol", anunciou.

A exemplo do que aconteceu na , a bola vai voltar a rolar em condições que garantam a segurança de todos , como jogos com portões fechados. O Conselho Superior de Esportes (CSD) enfatizou a importância de um "retorno responsável" e agradeceu aos envolvidos.

Vuelven las competiciones profesionales. Desde la semana del 8 de junio y gracias a la altura de miras de todas las partes involucradas en el ámbito deportivo, siempre bajo las indicaciones de @sanidadgob. Todas las palabras sobran, excepto una: GRACIAS.#LaVueltaResponsable pic.twitter.com/IOIxobao6W — CSD (@deportegob) May 23, 2020

La Liga, que organiza a primeira e a segunda divisão do país, também usou as redes sociais para destacar a data de retorno e também assegurou que todas as orientações dos órgãos de saúde serão seguidas. A Espanha ultrapassou a marca de 234 mil casos diagnosticados do novo coronavírus, mas os números caíram vertiginosamente nesta semana (foram 56 mortos na sexta-feira).

Vuelven las competiciones profesionales.



Desde la semana del 8 de junio y gracias a la altura de miras de todas las partes involucradas en el ámbito deportivo, siempre bajo las indicaciones de @sanidadgob. #VolverEsGanar pic.twitter.com/4XkFAVJ4Fr — LaLiga (@LaLiga) May 23, 2020

A organização do torneio ainda não divulgou as datas exatas das partidas. La Liga foi paralisada em 14 de março, antes da disputa da 28ª rodada (restando 11 rodadas para o fim). Os jogos previstos para a rodada 28 são exatamente os que serão realizados a partir do dia 8 do mês que vem. O , líder com 58 pontos, visita o Mallorca, enquanto o , vice-líder com 56, recebe o . Veja a tabela abaixo!

x x x Granada x x Mallorca x Barcelona Real Madrid x Eibar x Osasuna x x Betis

O restante do campeonato deve ser disputado em uma verdadeira maratona - com pelo menos uma partida sendo disputada diariamente e um intervalo de 72 horas para cada time voltar a campo. Sevilla x Betis, o dérbi andaluz, deve se o primeiro jogo a ser realizado em La Liga, mas ainda falta a confirmação oficial das datas exatas.

Clique aqui para ver a tabela de classificação e os jogos que restam.