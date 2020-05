Campeonato Escocês é encerrado, e Celtic chega a 51º título nacional

Enquanto a Bundesliga está de volta e LaLiga, Premier League e Serie A estudam retorno, a Escócia anunciou o encerramento da Scottish Premiership

Enquanto a Bundesliga está de volta e outras ligas da Europa estão prestes a retornar, a vai na contramão e anuncia o encerramento de sua liga nacional de futebol. Com a decisão, o foi declarado campeão e, assim, chega a seu 51º título da competição.

A grande maioria dos clubes jogou 30 partidas antes da paralisação do Campeonato Escocês, com exceção do , segundo colocado, e do St Johnstone, sétimo colocado, que jogaram uma partida a menos.

Então, uma média de pontos por jogo foi calculada para criar uma classificação mais justa para as equipes. Mas como o Celtic estava 13 pontos à frente de seu rival, a decisão não alterou nada na briga pela taça, que termina em Glasgow pela nona temporada consecutiva.

Da mesma forma que aconteceu na Ligue 1, da França, o rebaixamento não foi cancelado na Escócia. Com isso, o Hearts acabou caindo para a segunda divisão. Vale destacar que existem apenas 12 clubes na Premiership, e apenas um é rebaixado.

Murdoch MacLennan, presidente da SPFL (Liga Escocesa de Futebol Profissional), comentou a respeito da decisão e disse que diante da situação que o mundo vive, não houve outra saída a ser tomada, na visão da entidade. O dirigente também agradeceu o apoio dos clubes nesta decisão.

“Não é assim que alguém envolvido no futebol escocês gostaria de concluir a temporada da liga, mas, dadas as circunstâncias graves e sem precedentes que estamos enfrentando, o Conselho concordou que é o único caminho prático a seguir”.

“A Covid-19 causou estragos nas competições esportivas em todo o mundo e as repercussões serão sentidas por um longo tempo. As restrições do governo escocês e as profundas preocupações com a segurança dos jogadores e espectadores deixaram a SPFL sem opção realista a não ser cancelar a Ladbrokes Premiership. Agradecemos aos clubes por seu apoio a essa decisão”.

Como destacou o chefe executivo da SPFL, Neil Doncaster, todos os clubes do Campeonato Escocês compartilharam a visão de que não havia condições de que a temporada 2019/20 fosse concluída, ao contrário do que aconteceu na maioria dos países da Europa.

“Na sexta-feira, os clubes da Ladbrokes Premiership expressaram sua visão clara e unânime de que não havia perspectiva realista de concluir os jogos pendentes da temporada 2019/20”.

“Essa decisão [de encerrar a temporada] nos permite pagar cerca de 7 milhões de libras em taxas para ajudar os clubes a se manterem à tona durante esse período incrivelmente difícil. Começaremos a processar esses pagamentos imediatamente”, explicou o dirigente.