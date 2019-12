Jornal que fez capa racista apronta mais uma e Inter cancela coletiva em protesto

A eliminação da na fase de grupos da Liga dos Campeões ainda repercute nos bastidores da equipe e na imprensa italiana. O alvo desta vez foi o treinador Antonio Conte que decidiu cancelar a entrevista coletiva que teria neste sábado (14), após críticas do polêmico jornal Corriere Dello Sport.

O veículo italiano publicou a carta de um leitor na qual afirmava que “apesar das vitórias, Conte nunca mostrou ser um bom treinador”. O documento divulgado ainda ressaltava que a vitória do “ B” diante da Inter de milão, na Champions, foi “uma aula de como jogar futebol para o exausto treinador [Conte].

O Corriere Dello Sport respondeu aos comentários do leitor concordando com os argumentos: “À sua maldade, acrescentou a minha maldade”.

Recentemente, o mesmo jornal recebeu críticas após publicar uma capa com teor racista, na qual estampava os jogadores Romelu Lukaku, da Inter de Milão, e Chris Smalling, da , ambos negros, com a manchete "Black Friday".

Em resposta, os times italiano usaram as redes sociais para destacar repúdio a capa. Inter e Roma saíram em defesa dos jogadores:

