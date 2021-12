Camisa 52 e dois anos de contrato: os detalhes do acerto de Felipe Melo com o Fluminense

É oficial: Felipe Melo é do Fluminense. Depois de muitas especulações e uma batalha contra o Internacional, o Tricolor carioca anunciou nesta segunda-feira (13) a contratação do volante, que atuava no Palmeiras desde 2017.

Uma das primeiras especulações da nova janela de transferências do futebol brasileiro se confirmou. Em busca de um volante “cascudo”, com experiência e jogadores com versatilidade, o Tricolor apostou na contratação de Felipe Melo, que estava certo para deixar o Palmeiras, mas também era desejado pelo Internacional. No Verdão, além de volante, ele também atuou como zagueiro sob comando de Abel Ferreira.

Nesta segunda-feira (13), em suas redes sociais, o Fluminense começou o processo de anúncio de Felipe Melo brincando com a fama de pitbull do zagueiro e, em seguida, divulgou um vídeo, enviado em primeira mão para os sócios torcedores do clube. "Time de guerreiros. Cheguei", diz o jogador no vídeo.

“O que eu posso falar para o torcedor do Fluminense é que jamais vai faltar empenho e vontade. Hoje o Fluminense é a minha casa e vou fazer, sem dúvida nenhuma, com que a camisa do Fluminense seja minha segunda pele", prometeu Felipe Melo. “Eu sou um cara leal a quem é leal comigo, a quem me dá oportunidade. Então a minha lealdade é total ao Fluminense, um clube que me abriu as portas e isso para mim não tem preço”.

O contrato assinado por Felipe Melo é válido por dois anos, ou seja, até o final da temporada de 2023. Aos 38 anos, com passagens por grandes clubes e pela seleção brasileira, o volante vai vestir a camisa 52 enquanto defender o Fluminense, em alusão aos 70 anos do título da Copa Rio, conquistado justamente em 1952.

Além da proposta do Fluminense, Felipe Melo também foi procurado pelo Internacional. O volante também teve seu nome ligado a times de fora do Brasil, como Boca Juniors e Estudiantes, ambos da Argentina.