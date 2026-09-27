O francês Eduardo Camavinga, astro do Real Madrid, está decepcionado por não ter participado da Copa do Mundo de 2026 com a seleção de seu país, mas atualmente se prepara para representar a França nesta segunda-feira, na partida contra a Bélgica pela Liga das Nações da Europa.

Camavinga falou em entrevista coletiva antes da partida contra a Bélgica, onde brincou com seu companheiro de equipe no clube merengue, o goleiro Thibaut Courtois, ausente do jogo de amanhã, dizendo: "Estou feliz porque ele não vai jogar".





E acrescentou sobre sua posição preferida, segundo o jornal espanhol "As": "Temos um bom número de jogadores na posição de lateral-esquerdo, não vou dizer lateral-esquerdo. Tenho a oportunidade de jogar como volante de armação (número 8) e meio-campista (número 6) atualmente. O treinador sabe disso. Acredito que você sabe qual é a minha posição preferida (risos)".

Sobre o que precisa para se tornar titular no Real Madrid e na seleção francesa, Camavinga explicou: "Continuidade. Acredito que a continuidade é o mais importante agora. O mais importante é focar dentro de campo e não cometer erros. É isso que garante a continuidade".

E sobre a chegada de Zinedine Zidane ao comando da França, disse: "As coisas mudaram fora de campo. Não mudou muita coisa dentro de campo, embora Zidane e Deschamps tenham características diferentes".

E sobre voltar a trabalhar com Zidane, apontou: "Eu o vi em uma corrida de Fórmula 1. Foi uma sensação estranha. Porque todos nós sabemos o que ele representa para a seleção nacional. Agora ele é meu treinador. E o mais importante é que ele me dá confiança. E isso é algo muito especial para mim".

E sobre a partida contra a Bélgica e a vitória da França nos últimos 5 confrontos entre as duas seleções, completou suas declarações: "Acredito que é uma partida importante, a Bélgica é uma grande nação. Depois do que aconteceu, vocês belgas são os mais tristes (risos), mas será uma partida excelente, pois eles são uma grande nação e todos nós estamos ansiosos para disputar partidas assim".

E sobre sua ausência na Copa do Mundo, prosseguiu: "Não participar da Copa do Mundo me afetou muito, porque todo jogador sonha em jogar esse torneio. Roma não foi construída em um dia. Nunca havia vivenciado esse tipo de decepção antes na minha carreira. É algo que preciso superar".

E sobre Ousmane Dembélé, o astro do Real Madrid disse: "Ele é um líder técnico. É uma pessoa que não precisa falar para ser líder. Estou feliz por estar com ele agora, porque o conheço há muito tempo, desde o Rennes".

E sobre Kylian Mbappé, encerrou suas declarações: "Acredito que Mbappé é um jogador que já atuou pelo lado esquerdo. Em 2022 teve um bom desempenho por esse lado. Ele está empolgado. Acredito que é capaz de contribuir defensivamente".















