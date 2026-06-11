Cagliari: renovação do contrato de Pisacane é OFICIAL

O Cagliari e Fabio Pisacane: a história continua. Segue abaixo o comunicado do clube sardo:

"O Cagliari Calcio tem o prazer de anunciar a renovação do contrato de Fabio Pisacane, técnico da equipe principal rossoblù, que assinou um novo acordo até 30 de junho de 2028, com opção a favor do clube para mais uma temporada.





Uma escolha que reflete continuidade, planejamento e senso de pertencimento. Um vínculo que nasceu em 2015, quando Pisacane chegou à Sardenha como jogador, e se consolidou ao longo dos anos até se tornar uma história profissional e humana indissociável das cores rossoblù e da cidade que ele escolheu como lar.





A confirmação e a prorrogação do contrato chegam ao final de uma temporada de estreia positiva, encerrada com o alcance dos objetivos estabelecidos pelo clube: o décimo quarto lugar na Série A com 43 pontos, o terceiro melhor resultado do Cagliari na primeira divisão desde 2014 até hoje. A permanência garantida com antecedência, as vitórias de prestígio conquistadas contra alguns dos principais protagonistas do campeonato e o crescimento de vários jovens representam os pontos-chave de uma temporada que lançou bases sólidas para o futuro, na linha de uma filosofia fundamentada na ambição, no profissionalismo e no espírito de equipe. Chegado ao banco da equipe principal no verão de 2025, após uma trajetória brilhante nas categorias de base, Pisacane confirmou em campo as qualidades que lhe permitiram conquistar a confiança do clube: competência, liderança e ética de trabalho.





Para ele, a camisa rossoblù representa muito mais do que uma simples experiência profissional. Depois de ter escrito páginas importantes como jogador entre 2015 e 2021, em 2022 passou a integrar a comissão técnica da equipe principal, antes de iniciar a trajetória nas categorias de base que o levou à liderança da Sub-20. Com a Primavera, ele garantiu a permanência na divisão, esteve perto de chegar aos playoffs do Scudetto por duas temporadas consecutivas e conquistou, em 2025, a histórica Coppa Italia da categoria, o primeiro troféu do setor juvenil na história do clube. A chegada à liderança da equipe principal foi o desdobramento natural de uma trajetória construída dentro do Cagliari, com o objetivo de dar continuidade a um projeto baseado em organização, coragem, valorização dos jovens e uma visão compartilhada que envolve todos os setores do clube.





A renovação até 2028 confirma a vontade comum de prosseguir juntos um caminho consolidado dia após dia por meio do empenho, da dedicação e da paixão por estas cores. Valores que continuarão a guiar o trabalho de Fabio Pisacane à frente do Cagliari.





Parabéns, treinador. Vamos em frente juntos!”