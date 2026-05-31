Cabo Verde consegue um resultado surpreendente pouco antes da Copa do Mundo

Cabo Verde deixou sua marca no domingo à noite, na preparação para a Copa do Mundo. A estreante africana derrotou de forma convincente a Sérvia em um amistoso disputado em Lisboa: 3 a 0. Laros Duarte, nascido em Roterdã e que atualmente joga pelo Puskás, da Hungria, teve um papel de destaque na partida, marcando um gol e dando uma assistência.

Além de Duarte, também entraram em campo pela Cabo Verde Jamiro Monteiro, do PEC Zwolle, o ex-atacante do MVV Dailon Livramento e Sydny Lopes Cabral, que jogou nas categorias de base do Feyenoord e do FC Twente. Deroy Duarte, conhecido por ter jogado no Sparta Rotterdam, entre outros, também faz parte da seleção para a Copa do Mundo, mas não integrou a escalação para a partida. Garry Rodrigues (ex-ADO Den Haag) permaneceu no banco durante toda a partida.

A Sérvia era a favorita nas casas de apostas, mas foi Cabo Verde que abriu o placar logo no início. Kevin Pina completou um cruzamento de Ryan Mendes aos 11 minutos, colocando os Blue Sharks em vantagem por 1 a 0. A Sérvia teve mais posse de bola a partir daí, mas quase não criou perigo.

Os sérvios tentaram forçar o empate antes do intervalo, mas não conseguiram testar seriamente o goleiro Vozinha. Cabo Verde manteve a organização em ordem e foi para o vestiário com uma vantagem merecida.

Após o intervalo, o técnico Bubista fez uma série de substituições. Entre outros, Duarte, Gilson Tavares e Hélio Varela entraram em campo. Essas mudanças valeram ouro para a ilha africana.

Pouco antes da hora de jogo, Duarte dobrou a vantagem. O meio-campista de 29 anos aproveitou o trabalho preparatório de Varela e marcou o 2 a 0.

Apenas quatro minutos depois, Duarte voltou a ser decisivo. Desta vez, ele cruzou rasteiro para Gilson Tavares, que marcou o 3 a 0 de perto. Com isso, o jogo estava praticamente decidido.

A Sérvia também não conseguiu encontrar resposta para o jogo enérgico de Cabo Verde nos últimos quinze minutos. A seleção dos Balcãs criou poucas chances de gol e teve que assistir enquanto o adversário controlava o jogo até o fim.

Para a Sérvia, a temporada chegou ao fim e as férias de verão se aproximam. Cabo Verde, por outro lado, pode se concentrar totalmente em sua histórica estreia na Copa do Mundo. Os Blue Sharks iniciam sua aventura mundial no dia 15 de junho contra a Espanha, seguindo-se os confrontos contra Uruguai e Arábia Saudita na fase de grupos.