Cabeça dura: Benzema incendeia o Al-Hilal

A crise do francês Karim Benzema com o Al-Hilal saudita entrou numa nova fase, depois de o jogador ter insistido em permanecer no clube, recusando todas as propostas que lhe foram apresentadas durante a atual janela de transferências de verão, colocando a direção do "Líder" numa situação complicada antes do arranque da nova temporada.

Segundo revelou o jornal "Arriyadiyah", a direção do Al-Hilal ofereceu a Benzema a transferência para um dos clubes recém-promovidos da Saudi Pro League, no âmbito das suas tentativas de encontrar uma saída adequada para a crise, mas o avançado francês rejeitou a ideia de forma categórica.

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O jornal acrescentou que Benzema exigiu receber a totalidade dos seus valores financeiros referentes à última temporada do seu contrato, antes de concordar com a saída, para se tornar jogador livre e escolher o seu próximo destino por conta própria, sem qualquer interferência da direção do Al-Hilal.

Benzema foi alvo de duras críticas nas redes sociais, com alguns a descrevê-lo como um cabeça-dura devido à sua decisão.

Esta situação representa mais um obstáculo para a direção do Al-Hilal, que procura reorganizar a lista de profissionais estrangeiros, tendo em conta o desejo da equipa técnica de introduzir alterações no setor ofensivo antes do início da temporada.

Benzema tinha-se juntado ao Al-Hilal em meio a uma grande agitação mediática, mas a sua experiência não decorreu como esperado, depois de ter sido alvo de amplas críticas dos adeptos devido à quebra de eficácia ofensiva da equipa durante a temporada passada.

O craque francês disputou 13 jogos com a camisola do Al-Hilal em várias competições, nos quais marcou 9 golos, incluindo dois hat-tricks, e ainda forneceu 5 assistências, mas os seus números individuais não foram suficientes para convencer os adeptos, que lhe atribuíram parte da responsabilidade pela quebra de resultados da equipa.