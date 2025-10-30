Burnley x Arsenal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

O Burnley recebe o Arsenal neste sábado (1), às 12h (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola no gramado do Turf Moor, em Burnley, com transmissão ao vivo de Disney+ e Xsports (clique aqui e confira a programação completa).
O time da casa ocupa a 16ª posição e tem 10 pontos até o momento, três vitórias, um empate e cinco derrotas. Na última partida da Premier League, perderam do Bournemouth, fora de casa, em um confronto eletrizante com o placar final de 3 a 2. Zian Flemming, dos Clarets, começou marcando aos 14 e depois aos 30, até que Jørgen Strand Larssen diminuiu aos 42 com uma cobrança de pênalti e, nos acréscimos do primeiro tempo, Marshall Munetsi empatou. E já no fim do jogo, aos 95 minutos, Lyle Foster retomou a liderança para os visitantes com um gol emocionante e deu os três pontos para o Burnley.
Já o Arsenal é o primeiro colocado com 22 pontos conquistados e um retrospecto de sete vitórias, um empate e uma derrota. No último jogo, ganharam por 1 a 0 do Crystal Palace, no Emirates Stadium, com gol de Eberechi Eze (39'), para provar que a Lei do Ex nunca falha.
|📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢
Prováveis escalações
Burnley: Martin Dubrávka; Quilindschy Hartman, Maxime Estève, Axel Tuanzebe e Kyle Walker; Josh Cullen e Florentino Luís; Jaidon Anthony, Lesley Ugochukwo e Jacob Bruun Larsen; Zian Flemming. Técnico: Scott Parker
Arsenal: David Raya; Myles Lewis-Skelly, Gabriel Magalhães, Christian Mosquera e Jurriën Timber; Eberechi Eze, Martín Zubimendi e Mikel Merino; Leandro Trossard, Viktor Gyökeres e Bukayo Saka. Técnico: Mikel Arteta
Desfalques
Burnley
Lesionados: Jordan Beyer, Connor Roberts, Zeki Amdouni e Enock Agyei.
Arsenal
Lesionados: Noni Madueke, Gabriel Jesus, Kai Havertz, Martin Ødegaard, Declan Rice, Riccardo Calafiori, William Saliba e Gabriel Martinelli.
Quando é?
- Data: sábado, 1 de novembro de 2025
- Horário: 12h (de Brasília)
- Local: Turf Moor, Burnley - Inglaterra