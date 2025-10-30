+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Premier League
team-logoBurnley
Turf Moor
team-logoArsenal
Joaquim Lira Viana

Burnley x Arsenal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Equipes se enfrentam neste sábado (1), no Turf Moor; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Burnley recebe o Arsenal neste sábado (1), às 12h (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola no gramado do Turf Moor, em Burnley, com transmissão ao vivo de Disney+ e Xsports (clique aqui e confira a programação completa).

O time da casa ocupa a 16ª posição e tem 10 pontos até o momento, três vitórias, um empate e cinco derrotas. Na última partida da Premier League, perderam do Bournemouth, fora de casa, em um confronto eletrizante com o placar final de 3 a 2. Zian Flemming, dos Clarets, começou marcando aos 14 e depois aos 30, até que Jørgen Strand Larssen diminuiu aos 42 com uma cobrança de pênalti e, nos acréscimos do primeiro tempo, Marshall Munetsi empatou. E já no fim do jogo, aos 95 minutos, Lyle Foster retomou a liderança para os visitantes com um gol emocionante e deu os três pontos para o Burnley.

Já o Arsenal é o primeiro colocado com 22 pontos conquistados e um retrospecto de sete vitórias, um empate e uma derrota. No último jogo, ganharam por 1 a 0 do Crystal Palace, no Emirates Stadium, com gol de Eberechi Eze (39'), para provar que a Lei do Ex nunca falha.

📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢

Prováveis escalações

Burnley: Martin Dubrávka; Quilindschy Hartman, Maxime Estève, Axel Tuanzebe e Kyle Walker; Josh Cullen e Florentino Luís; Jaidon Anthony, Lesley Ugochukwo e Jacob Bruun Larsen; Zian Flemming. Técnico: Scott Parker

Arsenal: David Raya; Myles Lewis-Skelly, Gabriel Magalhães, Christian Mosquera e Jurriën Timber; Eberechi Eze, Martín Zubimendi e Mikel Merino; Leandro Trossard, Viktor Gyökeres e Bukayo Saka. Técnico: Mikel Arteta

Desfalques

Burnley

Lesionados: Jordan Beyer, Connor Roberts, Zeki Amdouni e Enock Agyei.

Arsenal

Lesionados: Noni Madueke, Gabriel Jesus, Kai Havertz, Martin Ødegaard, Declan Rice, Riccardo Calafiori, William Saliba e Gabriel Martinelli.

Quando é?

  • Data: sábado, 1 de novembro de 2025
  • Horário: 12h (de Brasília)
  • Local: Turf Moor, Burnley - Inglaterra
