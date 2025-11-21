Burnley x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

O Burnley recebe o Chelsea neste sábado (22), às 09h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola no gramado do Turf Moor, em Burnley, com transmissão ao vivo de Disney+ e ESPN (clique aqui e confira a programação completa).

O time da casa ocupa a 17ª posição e tem 10 pontos até o momento, com três vitórias, um empate e sete derrotas. Na última partida da Premier League, antes da pausa internacional, perderam de virada do West Ham, fora de casa, por 3 a 2. Zian Flemming, dos Clarets, começou marcando aos 35 minutos, até que Callum Wilson empatou aos 44 e Tomas Soucek virou aos 77 minutos. Aos 87, Kyle Walker Peters ainda fez mas um para os Hammers, mas nos acréscimos da segunda etapa, Josh Cullen marcou para os visitantes e diminuiu a vantagem do time da casa.

Já o Chelsea é o terceiro colocado com 20 pontos conquistados e um retrospecto de seis vitórias, dois empates e três derrotas. No último jogo, ganharam por 3 a 0 do Wolverhampton, em casa, com gols de Malo Gusto (51'), João Pedro (65') e Pedro Neto (73').

Prováveis escalações

Burnley: Martin Dubrávka; Quilindschy Hartman, Maxime Estève, Axel Tuanzebe, Josh Laurent e Kyle Walker; Jaidon Anthony, Florentino Luís, Josh Cullen e Lesley Ugochukwo; Zian Flemming. Técnico: Scott Parker

Chelsea: Robert Sánchez; Marc Cucurella, Trevoh Chalobah, William Fofana e Reece James; Enzo Fernández e Moisés Caicedo; Alejandro Garnacho, João Pedro e Pedro Neto; Liam Delap. Técnico: Enzo Maresca

Desfalques

Burnley

Lesionados: Jordan Beyer, Connor Roberts, Zeki Amdouni e Armando Broja.

Chelsea

Lesionados: Cole Palmer, Levi Colwill, Dário Essugo e Roméo Lavia.

