Buijs aponta para Ihattaren o momento perfeito para deixar o Fortuna

Danny Buijs leva em conta a possibilidade de Mohamed Ihattaren acabar deixando o Fortuna Sittard. O técnico do time de Limburgo espera, no entanto, que o meio-campista ofensivo faça a escolha certa nesse caso.

“Acho que o Mo deve sair se surgir uma oportunidade que seja muito boa para ele e para o clube. Mas se surgir uma oportunidade com a qual ele não se sinta bem, ele vai sair só por sair. Nesse caso, acho melhor ficar e dar tudo de si aqui por mais um ano”, disse Buijs a Ihattaren na quarta-feira, em entrevista à ESPN.

O próprio Ihattaren já indicou várias vezes que está aberto a dar um passo adiante. O meia-atacante, com contrato até meados de 2027 em Sittard, não descarta de antemão o PSV, o Feyenoord ou o Ajax, embora ainda não haja movimentação no mercado de transferências.

O ex-jogador de times como PSV, Ajax e Juventus disputou 30 partidas com a camisa do Fortuna na última temporada. Nessa sequência, Ihattaren marcou seis gols e deu onze assistências.

O próprio Buijs também está em seu último ano de contrato. Como ele vê seu futuro no Fortuna? “Estou muito feliz aqui. Mas também não escondi que acho que já está na hora deste clube dar passos para se profissionalizar ainda mais. Para continuar jogando na Eredivisie por mais tempo.”

“Se vejo perspectivas de futuro e desenvolvimento, e ainda por cima estou muito feliz aqui, esses são os ingredientes”, acrescenta o ambicioso Buijs.

O técnico do Fortuna espera poder estabelecer, durante a pré-temporada, as bases para uma temporada forte na Eredivisie. “Nesse sentido, fico feliz por termos algumas semanas de preparação. O ideal é ter uma base sólida sobre a qual possamos construir. Mas, como clube, ainda não estamos nessa posição. Esse é um dos objetivos para os próximos anos.”