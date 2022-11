Budweiser promete cervejas da Copa do Mundo para campeão após proibição no Qatar

A fornecedora já estava com o estoque pronto para o Mundial, e achou um bom destino

A cerveja foi oficialmente proibida na Copa do Mundo, e enquanto muitos torcedores estão lamentando, a seleção campeã é quem vai se dar bem com isso. O motivo? A Budweiser, patrocinadora e fornecedora das bebidas do Mundial, prometeu um prêmio e tanto para o vencedor.

Faltando apenas poucos dias para o início da Copa do Mundo, a Fifa emitiu uma nota oficial informando que, afinal, não vão ser vendidas bebidas alcoólicas, mais especificamente cerveja, nos estádios do Mundial. Segundo a entidade, apenas os torcedores no Fifa Fan Fest terão acesso à cerveja e em um período de tempo bastante restrito - das 19h à 1h, no horário local. Apenas as cervejas sem álcool estão liberadas para venda normal.

"Seguindo as discussões entre as autoridades do país sede e da FIFA, uma decisão foi feita para focar a venda de bebidas alcoólicas apenas no FIFA Fan Festival, outros locais destinados aos torcedores e demais pontos licenciados, removendo os pontos de vendas de cervejas dos arredores dos estádios da Copa do Mundo do Qatar.", escreveu a Fifa.

Com isso, a Budweiser, uma das principais patrocinadoras da Copa do Mundo e empresa que forneceria as cervejas do evento, ficou com um estoque bastante grande de bebidas que não vão poder ser consumidas. Pensando nisso, a marca resolveu fazer das milhares de cervejas que estão "sobrando" de prêmio para o campeão.

Às vésperas da abertura da Copa, a Budweiser, em sua conta mundial do Twitter, publicou uma foto com o estoque de cervejas que seriam destinadas ao Mundial, com a legenda "Novo dia, novo tweet. O país vencedor ganha as Buds. Quem vai ficar com elas?".

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1 — Budweiser (@Budweiser) November 19, 2022

A campanha parece estar fazendo bastante sucesso, e os comentários da publicação foram dominados por brasileiros confiantes de que a seleção amarelinha vai levar a taça e, de quebra, trazer as cervejas para o Brasil.