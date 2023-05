Brusque x Volta Redonda ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

A partida será disputada neste domingo (14), no Augusto Bauer; veja como acompanhar na TV e na internet

Brusque e Volta Redonda se enfrentam neste domingo (14), às 19h (de Brasília), no Augusto Bauer, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view.

Após conquistar o vice-campeonato catarinense, diante do Criciúma, o Brusque segue a temporada com a disputa da Série C. A equipe conquistou uma vitória por 1 a 0, contra o Amazonas, e perdeu para o Pouso Alegre, pelo mesmo placar, na segunda partida.

Sensação do início da temporada no futebol carioca ao terminar como semifinalista do Estadual, o Volta Redonda parece ainda não ter encontrado sua melhor forma desde a saída de Lelê, ao Fluminense, e a eliminação na terceira fase da Copa do Brasil. O time tem duas derrotas nas primeiras partidas da Série C.

Em toda a história, este será apenas o terceiro duelo das equipes. O Volta Redonda, por sua vez, venceu o último duelo por 8 a 1, pelo Brasileirão da Série C, em 2020.

Prováveis escalações

Brusque: Matheus Nogueira; Madison, Belão, Wallace, Alemão e Alex Ruan; Jhemerson, Poletto, e Everton Bala; Olávio e Potiguar. Técnico: Luizinho Lopes.

Volta Redonda: Vinícius Dias; Iury, Bahia, Santos, Ricardo Sena; Barra, Dudu, Henrique Silva; Júlio César, Douglas Skilo e ítalo Carvalho. Técnico: Rogério Corrêa.

Desfalques

Brusque

Sem desfalques confirmados.

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Quando é?