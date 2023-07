Brusque x Confiança ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela 13ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Brusque recebe o Confiança na tarde deste sábado (15), a partir das 16h, no estádio dos Augusto Bauer, pela 13ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol+, no streaming.

Vivendo um bom momento na temporada, o Brusque entra em campo buscando a sua quarta vitória consecutiva. O time catarinense é o terceiro colocado, com 20 pontos.

Já o Confiança está na décima posição, com 16 pontos. A equipe sergipana, entretanto, não ganha há três partidas e, por isso, perdeu posições na tabela.

Prováveis escalações

Brusque: Matheus Nogueira; Toty, Ianson, Éverton Alemão e Alex Ruan; Airton, Rodolfo Potiguar e Madison; Everton Bala, Guilherme Queiróz e Olávio. Técnico: Luizinho Lopes.

Confiança: Jeferson Souza; Lenon, Adryan, Adalberto e Fabiano; Fábio Silva, Bruno Camilo, Riquelmo e Dione; Diego Cardoso (Ricardo Bueno) e Edison Negueba. Técnico: Vinícius Eutrópio.

Desfalques

Brusque

Cleone Santos está suspenso.

Confiança

Sem desfalques confirmados.

Quando é?