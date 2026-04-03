Bruno: O retorno de Ronaldo ao Manchester United me dá arrepios

Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, expressou sua grande alegria por reviver algumas lembranças com seu compatriota Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr.

Isso aconteceu ao mesmo tempo em que Bruno comemorava ter igualado o recorde de Ronaldo ao conquistar o prêmio de Jogador do Mês da Premier League pela sexta vez.

O meio-campista de 31 anos igualou o recorde de Cristiano nesta sexta-feira, após receber o prêmio de março, mês em que marcou dois gols e deu quatro assistências, contribuindo para consolidar a terceira posição dos “Red Devils” na tabela de classificação.

Ronaldo havia conquistado o prêmio de melhor jogador do mês na Premier League pela sexta vez em abril de 2022, durante sua segunda passagem pelo clube, que começou com seu retorno da Juventus no verão do ano anterior.

Durante uma entrevista no site oficial do Manchester United, Fernandes foi questionado sobre os jogadores que considera seus ídolos, ao que respondeu: “Cristiano é a escolha mais fácil para mim”.

Bruno Fernandes acrescentou: “Ele é português, e todos os que pertencem à geração pós-2000 — eu nasci em 1994 — o admiravam e acompanhavam desde essa idade em diante”.

O capitão do United continuou: “Ele ganhou a Bola de Ouro com o clube, o que é algo muito especial. E todos os torcedores daqui nunca vão esquecer aquele dia em que ele voltou contra o Newcastle”.

Fernandes continuou a descrever aqueles momentos: “Foi um dia inesquecível; ele voltou, marcou dois gols e parecia que nunca tinha saído. O clima no estádio estava de loucos naquele dia, e talvez tenha sido o melhor que já vivi na vida.”

E concluiu: “O simples fato de Cristiano ter voltado, o clima que se formou quando ele entrou em campo e a forma como foi apresentado, tudo isso ainda me dá arrepios até hoje.”

Vale lembrar que Ronaldo fez sua estreia na segunda passagem pelo Manchester United em 11 de setembro de 2021, quando marcou os dois primeiros gols da equipe na partida que terminou com a vitória sobre o Newcastle por 4 a 1, pela Premier League.



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