Bruno Henrique sente contra o Santos e preocupa Flamengo para o Mundial

A uma semana da estreia do Flamengo no Mundial de Clubes da Fifa, Bruno Henrique sente dores depois de jogar contra o Santos e preocupa

A derrota por 4 a 0 para o Santos? Pouco importa. O que os flamenguistas estão preocupados mesmo é com Bruno Henrique, que sentiu dores na coxa após o duelo diante do Alvinegro Praiano e pode desfalcar o no da Fifa, daqui uma semana.

Em um ano onde Bruno Henrique foi eleito craque do Brasileirão pela CBF e da Libertadores pela Conmebol, toda precaução era necessária para que o jogador pudesse jogar o mundial inteiro: o atacante já vinha baleado, saindo substituído da partida contra o por lesão na coxa e nem sendo relacionado para o duelo contra o Avaí por esta razão.

No entanto, segundo Jorge Jesus, Bruno Henrique pediu para jogar, alegando que "por já ter jogado no , gostaria de entrar em campo". Agora, quase uma semana antes da estreia do Flamengo no Mundial, no dia 17, o atacante ficará em para fazer exames, sendo monitorado no dia a dia do clube.

Caso os piores temores se confirmem e Bruno Henrique tenha sofrido uma lesão mais grave, as outras opções convocadas pelo Fla para o Mundial de Clubes na posição são Vitinho, substituto do atacante na partida deste domingo, e Orlando Berrío, que não joga desde outubro.

Na primeira partida, o Fla enfrenta o vencedor de Espérance, da Tunísia, e Al-Hilal, da Arábia Saudita. Caso o Mengão consiga vencer, toda a expectativa é para que os cariocas enfrentem o , da , na final do Mundial.