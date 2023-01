Bruno Henrique vai jogar a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras?

Parado há sete meses, o atacante do Flamengo foi relacionado para a decisão deste sábado (28) pelo técnico Vítor Pereira

O Flamengo enfrenta o Palmeiras neste sábado, às 16h30 (de Brasília), pela Supercopa do Brasil, em um reencontro marcado por muita rivalidade nos últimos anos. Para o confronto, o técnico Vítor Pereira relacionou um nome que animou os torcedores rubro-negros: Bruno Henrique, que está fora dos gramados há sete meses. Mas, afinal, o camisa 27 entrará em campo neste sábado contra o Palmeiras?

Apesar de ter sido convocado para o duelo da Supercopa do Brasil, Bruno Henrique não tem condições físicas de atuar na partida. Em recuperação de uma lesão multiligamentar no joelho direito, o atacante, aos 32 anos de idade, vem realizando atividades leves com a bola, mas ainda não está pronto para vestir a camisa neste sábado. A expectativa é que o jogador retorne aos gramados no final deste semestre, entre os meses de maio e junho.

Cabe destacar que, mesmo lesionado, Bruno Henrique já havia sido relacionado para outras partidas importantes do Flamengo. Na final da Copa do Brasil do ano passado, por exemplo, contra o Corinthians, o atleta apareceu na lista de convocados do então treinador Dorival Júnior, que estava no comando do elenco rubro-negro na época. Em ambas as ocasiões, a iniciativa foi tomada para que o jogador, em caso de título, pudesse receber a medalha e participar da entrega do troféu.

No ano passado, na final da Copa do Brasil, a presença de Bruno Henrique deu sorte ao time carioca, que perdeu a partida de virada, mas venceu o duelo em uma disputa de pênaltis com muita emoção. Agora, a torcida do Rubro-Negro espera que o jogador possa, mais uma vez, ajudar o time a levar a taça para o Rio de Janeiro, mesmo do lado de fora de campo.

O duelo contra o Palmeiras será realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Para o setor ofensivo, o técnico Vítor Pereira entrará em campo com a dupla Pedro e Gabigol no ataque, servidos por Arrascaeta e Everton Ribeiro no meio, quarteto que colecionou vitórias em 2022 e espera começar o ano levantando mais um caneco.