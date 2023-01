Palmeiras x Flamengo ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Supercopa do Brasil

Equipes entram em campo neste sábado (28), em Brasília; veja como acompanhar na TV e na internet

Campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil, respectivamente, Palmeiras e Flamengo se enfrentam na tarde deste sábado (28), às 16h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, pela Supercopa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do SporTV, no pay-per-view.

Invicto na temporada, o Palmeiras empatou dois jogos e venceu outros dois até o momento. O Verdão tem todo o elenco disponível para o duelo deste sábado e pode ter mudança na equipe titular. Isso porque Mayke teve boa atuação contra o Ituano e pode surgir no lugar de Marcos Rocha. O título pode ser a primeira conquista da temproada, além do sétimo de Abel Ferreira no comando Alviverde.

O Flamengo, por sua vez, quer aproveitar o duelo em Brasília como preparação para o Mundial de Clubes. O técnico Vítor Pereira relacionou todos os jogadores do elenco, inclusive os lesionados (Bruno Henrique e Victor Hugo). O Rubro-Negro teve todos os ingressos destinados a sua torcida esgotados com antecedência.

Em 122 jogos entre as equipes, o Palmeiras venceu 47 vezes, o Flamengo ganhou 42, além de 33 empates. No entanto, o duelo ganhou maior teor de rivalidade nos últimos anos devido ao investimento nos elencos e as disputas de títulos nacionais e internacional.

Abel Ferreira x Vítor Pereira

Em três partidas disputadas entre os treinadores portugueses até o momento, melhor para Abel Ferreira. O comandante bateu VP por 2 a 1 no Paulistão, além de 3 a 0 e 1 a 0 pelo Brasileirão, em 2022. Na ocasião,

Prováveis escalações

Escalação do provável Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick..

Escalação do provável Flamengo: Santos; Matheuzinho (Varela), David Luiz, Léo Pereira (Fabrício Bruno) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabi e Pedro.

Desfalques

Flamengo

Bruno Henrique e Victor Hugo estão no departamento médico.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?