Bruno Henrique fez com Renato o que só havia feito com Jorge Jesus. E o Flamengo comemora

O atacante, que passou por altos e baixos após a saída do português, voltou a marcar três gols em um único jogo; vítima foi o São Paulo

Ainda que o Flamengo tenha conseguido defender o título brasileiro em 2020, assim como o do Campeonato Carioca agora em 2021, o time treinado por Rogério Ceni não chegou a convencer a torcida rubro-negra, que ficou ainda mais exigente após o espetacular período em que Jorge Jesus treinou o time entre 2019 e o início do ano seguinte.

A memória fresca de exibições marcantes e históricas, seladas com as taças da Libertadores e do Brasileirão de 2019, já haviam também cobrado o emprego do espanhol Domenec Torrent antes da chegada de Ceni. O time se mantinha uma potência, mas não encantava como aquele treinado por Jorge Jesus.

Isso mudou com Renato Gaúcho na área técnica, neste decorrer da campanha 2021? Ainda é muito cedo para fazer qualquer tipo de prognóstico, mas o início de trabalho do novo comandante rubro-negro trouxe, ao menos nos últimos três do seu total de quatro partidas, a sensação de que o futebol flamenguista pode voltar a ser um sinônimo de vitórias com espetáculo.

E um símbolo deste retorno do otimismo no Flamengo de Renato Gaúcho é o atacante Bruno Henrique. Foram apenas dois jogos sob o comando do novo treinador, mas o último deles, na goleada por 5 a 1 sobre o São Paulo, pela 13ª rodada do Brasileirão 2021, saltou aos olhos.

Se o Fla não voltou a encantar sua torcida após a saída de Jorge Jesus para o Benfica, Bruno também viu seu desempenho cair. Ele seguia importante e também decisivo, mas não como naquele 2019 inesquecível. Contra o Tricolor do Morumbi, dentro do Maracanã, no entanto, o seu talento pavimentou a vitória que ganhou contornos de espetáculo: foram três gols... e, se não fosse um outro anulado após consulta pelo VAR, a conta seria maior.

O Flamengo perdia por 1 a 0 no segundo tempo, mas no espaço de sete minutos Bruno Henrique enfileirou três gols – o segundo deles, uma pintura. Desde a saída de Jorge Jesus Bruno Henrique não sabia o que era marcar três vezes em uma mesma partida. Sob o comando do português, em 2019, as vítimas foram Ceará e Corinthians. Agora, escalado mais como um segundo atacante do que apenas na ponta (embora siga caindo muito pelos lados), ele fez de novo.

“Todo jogador tem altos e baixos, mas nunca deixei de confiar em mim, de trabalhar, sei da minha qualidade e que posso ajudar muito o Flamengo", disse aos microfones do Premiere FC após a exibição espetacular.

Ainda há muito caminho a ser trilhado, mas o início do trabalho de Renato Gaúcho no Flamengo começa a trazer sensações que o torcedor rubro-negro só vinha sentindo dois anos atrás. Ganhar dando show é a principal delas, ver Bruno Henrique fazendo o mesmo também. A pergunta que fica agora é: seguirá assim?