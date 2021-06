Velocista chegou em 2019, e desde então é uma das principais peças do time rubro-negro

Em um elenco repleto de estrelas, Bruno Henrique se destaca como um dos destaques do Flamengo nas últimas temporadas. No rubro-negro desde 2019, quando foi comprado junto ao Santos.

Famoso por suas arrancadas imparáveis, o ponta também tem faro de gol, com participações importantes nos títulos do Brasileirão de 2019 e 2020, além da Libertadores 2019, quando vez dupla memorável com Gabigol.

Quantos gols Bruno Henrique já fez pelo Flamengo?

No Fla desde janeiro de 2019, Bruno Henrique já balançou as redes em 59 ocasiões. No total foram 131 jogos disputados pelo clube carioca desde a sua chegada.

Campeonato Brasileiro: 31 gols em 66 partidas

Copa Libertadores: 10 gols em 24 partidas

Campeonato Carioca: 14 gols em 28 partidas

Copa do Brasil: 1 gol em 8 partidas

Supercopa do Brasil: 1 gol em 2 partidas

Mundial de Clubes: 1 gol em 2 partidas

Recopa Sul-Americana: 1 gol em 1 partida

Quantos títulos Bruno Henrique conquistou com o Flamengo?

Em dois anos e meio de Flamengo, Bruno Henrique já conquistou 12 troféus com a camisa do Flamengo, que vão do Campeonato Brasileiro e Libertadores da América até Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.