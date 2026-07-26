Eddie Howe, treinador do Newcastle, confia que o seu jogador Bruno Guimarães não vai pedir para sair do clube rumo ao Arsenal, e que não repetirá o polémico cenário da saída do sueco Alexander Isak para o Liverpool no verão passado.

Segundo o jornal "Telegraph", Howe admitiu não poder garantir a permanência de Guimarães no Newcastle no próximo mês de setembro, mas defendeu com firmeza o carácter do seu capitão e insistiu que o internacional brasileiro regressará aos treinos na próxima semana, tal como está previsto.

Tendo em conta a enorme diferença entre a avaliação que o Newcastle faz de Guimarães e aquilo que o Arsenal indicou estar disposto a pagar pelo jogador de 28 anos, existe a convicção no Newcastle de que a única forma de o capitão brasileiro se juntar ao clube londrino seria rebelar-se contra o seu clube, tal como fez Isak há 12 meses.

O Newcastle avalia Guimarães em 100 milhões de libras esterlinas, ao passo que o Arsenal, através de intermediários, indicou estar disposto a pagar cerca de 60 milhões de libras esterlinas, incluindo bónus.

Isak não viajou na digressão de pré-temporada do Newcastle da época passada à Ásia e depois rebelou-se contra o clube, recusando-se a treinar ou a jogar, até que o Newcastle aceitou vendê-lo ao Liverpool por um valor recorde britânico de 128 milhões de libras esterlinas no último dia do mercado de transferências.

Questionado sobre se receia que isto se repita desta vez com Guimarães, Howe respondeu: "Falei com ele. É uma pessoa fantástica e tivemos conversas muito boas antes, durante e depois do Mundial. É óbvio que aquilo de que falamos deve permanecer confidencial, mas é um grande jogador e uma pessoa fantástica."

E acrescentou: "Olhe, não sei o que vai acontecer com o Bruno. Isso fica a cargo dos outros para especular, e há também conversas a seu respeito nas quais não estou envolvido. Não acho justo comparar a situação atual com o que aconteceu anteriormente. Isto tem de ser visto de forma separada."

E continuou: "O Bruno é o capitão da nossa equipa. Foi um jogador e uma pessoa fantástica durante todo o tempo em que trabalhámos juntos. Falo em nome de todos no clube quando digo que gostamos muito dele e, claro, toda a gente quer que ele fique."

E concluiu as suas declarações: "O plano é que ele regresse a 31 de julho, uma vez que tem umas férias prolongadas por causa do Mundial, e neste momento está a desfrutar de férias com a família. Não há nada que impeça o Bruno de voltar a treinar connosco."