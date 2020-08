Bruno Guimarães encarou Cristiano Ronaldo em Juve x Lyon e admite: 'ele estava certo'

O brasileiro lembra de uma discussão que teve com o atacante, mas só agora admitiu estar errado: "eu tinha que defender minha equipe"

O segundo jogo de Bruno Guimarães com a camisa do já foi pela Liga dos Campeões, quando enfrentou a Juventus, de Cristiano Ronaldo . Mas não foi só jogando que o brasileiro mostrou personalidade, ele ainda teve uma "discussão" com o craque português por causa de uma falta, mas hoje admite que o certo era o jogador da Velha Senhora.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Bruno Guimarães já falou algumas vezes sobre o nervosismo e as noites em claro que teve antes de sua estreia na Champions , justamente diante de um dos maiores jogadores de todos os tempos. Agora, imagina se ele soubesse que os dois teriam uma pequena discussão dentro de campo. Foi isso que aconteceu.

Mais times

Mais de cinco meses depois da partida, que terminou com a vitória francesa por 1 a 0, os dois times vão voltar a se encontrar para a definição do classificado para avançar na competição, o meia falou sobre a conversa que teve com Cristiano Ronaldo, e ainda admitiu que o certo da história era o português.

Tudo se deu por um lance envolvendo o zagueiro Marcelo, do Lyon, e o atacante Paulo Dybala, da Juve. Os italianos ficaram pedindo para que uma falta fosse marcada, mas o árbitro mandou a partida seguir e Ronaldo não ficou nada feliz. Na hora, o brasileiro foi defender o seu time, enfrentando o adversário.

"Ambos falamos português e ele me falou de uma falta de Marcelo em Dybala", lembrou em entrevista ao L'Equipe, da . ""Eu disse que não era falta, mas ele insistiu: 'Sim, foi falta!'".

No entanto, até mesmo Bruno acredita que foi falta, apesar de não ter admitido na hora. "Ah sim, ele estava certo. Mas em campo, eu tinha que defender minha equipe, isso é normal. Ele também estava defendendo sua equipe", disse o brasileiro sorrindo.

Mais artigos abaixo

Bruno Guimarães sobre Cristiano Ronaldo



" Eu quis trocar camisa com o Ronaldo, mas ele estava muito chateado. É um jogador que não gosta de perder, daqueles é um exemplo. Quem já ganhou tudo odeia perder. E eu quero ter isso na minha mentalidade" pic.twitter.com/C4uUORk1ti — País do Futebol ( de 🏡) (@futebol_pais) May 28, 2020

O reencontro entre as duas equipes, agora na casa da , teve de ser adiado por conta da pandemia de coronavírus Covid-19, mas vai, finalmente, acontecer nesta sexa-feira (7), às 16h (de Brasília) .

O cenário é outro, a Juve acabou de conquistar o título italiano, enquanto o Lyon não teve mais a para disputar, o único jogo oficial desde a volta do futebol foi a final da - que perdeu para o . Assim mesmo, o brasileiro acredita na classificação francesa para as quartas de final : "Eles tiveram que jogar 12 jogos [14, na verdade] enquanto nós jogamos apenas na final da Copa da Liga. Mas o retorno é um jogo, então tudo pode acontecer".