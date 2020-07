Bruno Fernandes faz um 2020 melhor que o de Cristiano Ronaldo? Veja os números

Um português "revolucionou" o United neste ano, enquanto o outro segue quebrando recordes na Juventus. Quem está melhor?

As comparações entre Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo se tornaram inevitáveis em 2020, depois de o meia de 25 anos trocar o pelo (mesmo caminho que o cinco vezes melhor do mundo fez em 2003).

De lá para cá, enquanto um português foi fundamental para os Diabos Vermelhos terminarem em alta uma temporada que tinha tudo para ser melancólica, o outro não se cansa de fazer gols e de quebrar recordes na aos 35 anos de idade.

Mas quem está fazendo um 2020 melhor? Bruno Fernandes ou Cristiano Ronaldo? Na frieza dos números, CR7 tem ampla vantagem no número de gols marcados - 17, contra sete do compatriota. Por outro lado, o meia deu seis assistências, contra quatro do jogador da Juve.

Neste sábado, os dois voltaram a brilhar: Bruno Fernandes deu duas assistências e marcou uma vez na goleada por 5 a 2 do United sobre o Bournemouth pela Premier League (assista no vídeo acima!), enquanto Cristiano Ronaldo fez de falta o terceiro gol da Velha Senhora na goleada por 4 a 1 sobre o , pela .

A diferença nas estatísticas pode até ser explicada pela posição que os dois atuam no campo. Inclusive, há outro português que atua nas principais ligas europeias e tem mais gols que Bruno Fernandes no ano - André Silva, do Eintracht , que foi às redes 13 vezes (e ainda deu três passes para gol).

No entanto, pesa a favor de Bruno Fernandes o impacto que ele causou a um time em crise. Desde que o português chegou, os Diabos Vermelhos somaram 21 pontos em 27 possíveis e agora sonham com uma classificação à Uefa que parecia impossível em janeiro.

Sem sentir o peso da camisa do maior campeão inglês, Bruno Fernandes enfileirou uma atuação atrás da outra e virou titular absoluto do técnico Ole Gunnar Solksjaer, colecionando elogios de companheiros de equipe e de ex-jogadores do United.



"Talvez tenha sido um erro não trazer o Bruno Fernandes, mas agora não há nada a fazer. Podia ser que ele antes não estivesse preparado para ter este impacto", afirmou Berbatov nesta semana. Antes, Ferdinand chegou a declarar que o United não teria motivos para ir atrás de Philippe Coutinho por já contar com o português no elenco.

Enquanto isso, na , CR7 mantém sua rotina de gols e a Juve de vitórias - que tem tudo para terminar com mais um scudetto. "Ronaldo é o melhor jogador da sua geração e um enorme exemplo para os jovens jogadores ", disse o zagueiro De Ligt recentemente.

Portanto, se Ronaldo está na frente de Fernandes nas estatísticas em 2020, o português mais jovem pode se orgulhar que causou um impacto que dá esperança para o United retomar os dias de glória - a Juve, como se sabe, já vinha mandando na Itália antes de CR7.

Dizer quem está melhor neste ano, portanto, é relativo e complicado. A única certeza é que quem mais está gostando desta discussão são os portugueses, que em breve vão poder ver os dois craques atuando juntos novamente pela seleção do país.