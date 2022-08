Brighton x Newcastle: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste sábado (13), pela segunda rodada da Premier League; veja como acompanhar na TV e na internet

O Brighton recebe o Newcastle neste sábado (13), no Falmer Stadium, a partir das 11h (de Brasília), pela segunda rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

O duelo reúne duas equipes que começaram o campeonato com vitória. De um lado, o Brighton, sem problemas no elenco, deve repetir a escalação da equipe venceu o Manchester United.

Do outro, o Newcastle terá o desfalque de Shelvey até o fim do ano, mas não tem outras baixas.

Prováveis escalações

Possível escalação do Brighton: Sanchez; Veltman, Dunk, Webster; March, Gross, Mac Allister, Caicedo, Trossard; Lallana; Welbeck.

Possível escalação do Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Burn, Targett; Willock, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Saint-Maximin.

Desfalques da partida

Brighton:

sem desfalques confirmados.

Newcastle:

Shelvey: lesionado.

Quando é?

JOGO Brighton x Newcastle DATA Sábado, 13 de agosto de 2022 LOCAL Falmer Stadium, Brighton - ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Brighton

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester 1 x 2 Brighton Premier League 7 de agosto de 2022 Brighton 5 x 1 Espanyol Amistoso 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO West Ham x Brighton Premier League 21 de agosto de 2022 10h (de Brasília) Forest Green Rovers x Brighton Copa da Liga Inglesa 23 de agosto de 2022 A confirmar

Newcastle

JOGO CAMPEONATO DATA Newcastle 2 x 0 Nottingham Forest Premier League 6 de agosto de 2022 Newcastle 2 x 1 Athletic Bilbao Amistoso 30 de julho de 2022

Próximas partidas