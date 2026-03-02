Brighton x Arsenal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Brighton e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 16h30 (de Brasília), no Amex Stadium, em Brighton and Hove, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Brighton chega com moral para a partida. A equipe faz uma campanha abaixo e ocupa apenas a 11ª colocação com 37 pontos, mas venceu seus últimos dois jogos, 2 a 0 contra o Brentford, fora de casa, e 2 a 1 sobre o Nottingham Forest, em um jogo com três gols em 10 minutos.

Por outro lado, o Arsenal é o grande líder do Campeonato Inglês. Os Gunners vem em uma sequência de nove jogos sem perder e ocupam o primeiro lugar com 64 pontos. Na última rodada, a equipe venceu o Chelsea por 2 a 1, com gols de Saliba e Timber.

Apesar do favoritismo do Arsenal, o jogo promete ser equilibrado, com o Brighton querendo aumentar sua sequência de vitórias e os Gunners buscando se isolar ainda mais na liderança da competição.

Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk e Kadioglu; Baleba, Pascal Gross e Hinshelwood; Diego Gómez, Mitoma e Rutter. Técnico: Fabian Hurzeler.

Arsenal: David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Norgaard e Eze; Madueke, Gabriel Martinelli e Gyokeres. Técnico: Mikel Arteta.

Desfalques

Brighton

Webster e Tzimas seguem de fora por lesão, enquanto Ayari é dúvida.

Arsenal

Os lesionados Mikel Merino e Max Dowman estão fora, enquanto Ben White e Odegaard são dúvidas.

Quando é?

Data: quarta-feira, 4 de março de 2026

quarta-feira, 4 de março de 2026 Horário: 16h30 (de Brasília)

16h30 (de Brasília) Local: Amex Stadium - Brighton and Hove, Inglaterra

