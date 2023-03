Brentford x Fulham ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (6), pela 26ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Brentford e Fulham se enfrentam na tarde desta segunda-feira (6), às 17h (de Brasília), em Londres, pelo encerramento da 26ª rodada da Premier League. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 2, na TV fechada, e pelo streaming Star+.

Classificado às quartas de final da Copa da Inglaterra, o Fulham volta as atenções para o Campeonato Inglês. Na sétima posição, com 39 pontos, vem de dois empates e duas vitórias nos últimos quatro jogos do torneio nacional.

Do outro lado, o Brentford vem de seis vitórias e cinco empates nos últimos 11 jogos da Premier League. e aparece na nona posição, com 35 pontos.

Em 60 jogos disputados entre as equipes, são 22 vitórias para cada lado, além de 16 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Premier League 2022/23, o Fulham venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Brentford: Raya; Hickey, Pinnock, Mee, Henry; Janelt, Norgaard, Jensen; Mbeumo, Toney, Wissa.

Fulham: Leno; Tete, Diop, Ream, Robinson; Reed, Lukic; Decordova-Reid, Pereira, Willian; Mitrovic.

Desfalques

Fulham

O goleiro titular Thomas Strakosha segue fora com um problema no tornozelo.

Brentford

Tom Cairney está fora com uma lesão no tornozelo, enquanto Layvin Kurzawa e Neeskens Kebano permanecem afastados com lesões no joelho e no tendão de Aquiles, respectivamente.

