Brentford fecha contratação histórica

O clube inglês Brentford anunciou oficialmente a contratação do meio-campista maliano Mamadou Sangaré, vindo do francês Lens, em uma transferência recorde no valor de 45 milhões de euros, tornando-se a mais cara da história do clube londrino, em meio a uma onda de gastos excepcionais que os clubes da Premier League vêm registrando.

O clube confirmou, em comunicado oficial, a chegada do jogador de 24 anos, cujo valor superou o recorde anterior registrado em nome de Dango Ouattara, que foi transferido no último verão por 43 milhões de euros.

Sangaré, nascido em Bamako em 2002, chega com um currículo notável após uma temporada excepcional com o Lens, na qual foi peça fundamental na conquista do segundo lugar no Campeonato Francês e do título da Copa da França, marcando 3 gols e dando 4 assistências em 33 partidas durante sua primeira temporada na França.

Pierre Sage, seu ex-treinador no Lens e atual técnico do Crystal Palace, elogiou as qualidades do jogador maliano ao afirmar: "Sua eficiência em recuperar a bola e progredir com o jogo é algo raro nos dias de hoje. Ele tem uma relação muito positiva com o jogo, é um jogador cheio de energia e, assim que recebe a bola, quer jogar".

Por sua vez, seu ex-companheiro Malang Sarr elogiou a maturidade do jogador internacional, afirmando: "Desde o primeiro treino, confirmaram-se todas as qualidades positivas que eu havia ouvido sobre ele. Sua maturidade é realmente impressionante, ele não hesita em pedir a bola ou passá-la, gosta dos duelos nos dois sentidos e tem a capacidade de criar o jogo e finalizar os ataques com sucesso".

Sangaré teve uma trajetória profissional diversificada apesar da pouca idade, tendo se transferido de seu país, o Mali, para o austríaco Salzburg em 2020, antes de o Rapid Viena apostar nele por 1,7 milhão de euros, e depois o Lens investir nele 13 milhões de euros no último verão, alcançando um salto financeiro enorme, de mais de três vezes em um único ano.

Essa transferência insere-se em uma onda de gastos sem precedentes na Premier League, na qual 8 clubes quebraram seus recordes durante a atual janela de transferências de verão, com destaque para o Chelsea, que pagou 138 milhões de euros pela contratação de Morgan Rogers, o Manchester City, com 135 milhões por Elliot Anderson, e o Tottenham, com 108 milhões por Sandro Tonali.

Com essa transferência, o Brentford busca preencher a possível lacuna no meio-campo após a esperada saída de Jordan Henderson para o Chelsea, no âmbito da ambição do clube de continuar crescendo e competindo em uma liga que se torna mais acirrada a cada temporada.