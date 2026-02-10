Brentford x Arsenal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Brentford e Arsenal se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 17h (de Brasília), no Gtech Community Stadium, em Londres, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Brentford chega para a partida com duas vitórias seguidas. Esses resultados colocaram o time na sétima colocação do campeonato com 39 pontos, sonhando com uma vaga em competições europeias. A equipe tem apenas duas derrotas em casa nesta temporada e conta com seu artilheiro de 17 gols, Igor Thiago, para vencer os líderes da competição.

Por outro lado, o Arsenal é o líder isolado do Campeonato Inglês com 56 pontos. Os Gunners vem de uma vitória espetacular sobre o Sunderland, por 3 a 0, e querem manter a boa fase, além de se distanciar ainda mais na ponta da tabela.

Mesmo com o favoritismo do Arsenal, o jogo promete ser muito equilibrado, com o Brentford ainda buscando uma possível vaga na Europa.

Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Ajer e Henry; Janelt e Henderson; Ouattara, Jensen e Lewis-Potter; Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews.

Arsenal: David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Rice e Havertz; Madueke, Gyokeres e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Desfalques

Brentford

Fabio Carvalho, Antoni Milambo e Josh Dasilva estão lesionados, enquanto Kevin Schade está suspenso. Reiss Nelson, com problemas contratuais, também fica fora.

Arsenal

Max Dowman e Mikel Merino seguem fora por lesão, enquanto Martin Odegaard, Bukayo Saka e Leandro Trossard são dúvidas.

Quando é?

Data: quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Gtech Community Stadium - Londres, Inglaterra

