Brasileirão: os jogadores que (ainda) podem reforçar seu time em 2019

De estrangeiros sem contrato, aos que estão na Série A e disputaram menos de sete partidas... até os da Série B

A janela para os clubes do Brasileirão fecharem contratações se encerra no próximo dia 30 de agosto, portanto é bom as 20 equipes que buscam se reforçar abrirem os olhos para as opções no mercado.

Pensando nisso, a Goal listou alguns dos nomes de maior destaque, assim como os mais famosos, que disputaram um máximo de seis partidas na Série A, os principais da e alguns dos estrangeiros que estão sem contratos.

Para fazer a lista, evitamos incluir jogadores que estejam em determinado clube emprestados por outras equipes da primeira divisão. Como a lista tanto de Série A quanto B são extensas, resumimos com os atletas (que estão jogando) mais conhecidos ou os que vem apresentando melhor desempenho. Ou os dois, claro. Confira abaixo.

No Brasileirão

Para um clube da primeira divisão contratar outro jogador de outra equipe que também disputa o certame, o atleta em questão não pode ter disputado mais de seis jogos no Brasileirão. Após 15 rodadas, são várias as boas opções.

Nome Clube Posição Idade Lucho González -PR Meia 38 Vanderlei Goleiro 35 Julio César Goleiro 32 Edu Dracena Zagueiro 38 Joanathan Lateral 33 Leandro Castán Zagueiro 32 Rodrigo Moledo Inter Zagueiro 31 Kannemann Grêmio Zagueiro 28 Airton Volante 29 Lucas Lima Palmeiras Meia 29 Maicon Grêmio Volante 33 Patrick Inter Meio-campo 27 Rodriguinho Meia 31 Otero Meia 26 Liziero Volante 21 Cueva Santos Meia 27 Leo Meia 28 Gustagol Atacante 25 William Pottker Inter Atacante 25 Willian Bigode Palmeiras Atacante 32 Pablo São Paulo Atacante 27

Estrangeiros sem contratos

Em um ano que o voltou a receber atletas de outros países, qualquer atleta pode entrar no radar. Neste caso, são vários os nomes que tiveram destaque recente em grandes equipes da Europa: são os casos de Ben Arfa, Honda e Marchisio.

Nome País Posição Idade Ben Arfa Meia 32 Fredy Guarín Meio-campo 33 Susaeta Meia-atacante 31 Ángel Romero Meia-atacante 27 Keisuke Honda Meia-atacante 33 Fernando Llorente Espanha Atacante 34 Marchisio Meio-campo 33 Fábio Coentrão Lateral 31 Gourcuff França Meia 33

Série B

Na segunda divisão, algumas das opções são bem conhecidas do torcedor brasileiro.