Brasil x Zâmbia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Mundial sub-17 2025

Brasil e Zâmbia entram em campo nesta segunda-feira (10), às 11h45 (horário de Brasília), em confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial sub-17 2025. A partida acontece no Complexo Esportivo Aspire Zone, em Doha, e possui transmissão ao vivo do Sportv 2, da CazéTV e do FIFA+ (veja a programação completa de futebol aqui).

O Brasil é o primeiro colocado do grupo H, com seis pontos e duas vitórias em dois jogos. Na primeira rodada, a seleção ganhou da Honduras por 7 a 0, enquanto na segunda eles levaram a melhor sobre a Indonésia por 4 a 0.

Já a Zâmbia é a segunda colocada do grupo, também com seis pontos e duas vitórias em dois jogos, já que ganhou da Indonésia por 3 a 1 na primeira rodada e de Honduras por 5 a 2 na segunda.

Ao lado da Nigéria, a seleção brasileira é a que mais vezes conquistou a Copa do Mundo Sub-17. O Brasil levantou a taça nos anos de 1997, 1999, 2003 e 2019. Em 2023, a última edição do torneio, os brasileiros foram eliminados pela Argentina nas quartas de final.

Prováveis escalações

Brasil: João Pedro; Arthur Ryan, Vítor Hugo, Dudu e Ângelo Candido; Zé Lucas; Kayke, Felipe Morais, Tiago e Ruan Pablo; Dell. Técnico: Carlos Eduardo Patetuci

Zâmbia: Chitambala; Kalimina, Sibeene, Banda e Mwape; Mwale e Chilemu; Simute, Phiri e Mulenga; Nyirongo. Técnico: Makinka

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Zâmbia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?