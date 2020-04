Copa do Mundo de 1994: sedes, estádios e times que participaram do Mundial do Tetra

Sob o comando de Parreira, seleção brasileira conquistou o tetra após vencer a Itália nos pênaltis na grande final

Com o futebol ainda paralisado devido à pandemia do novo coronavírus, a TV Globo decidiu exibir mais um momento histórico da seleção brasileira no próximo domingo (26): a conquista do tetracampeonato mundial.

Desta forma, a Goal relembra todos os detalhes do Mundial realizado nos . Confira!

COPA DO MUNDO DE 1994: SEDES E ESTÁDIOS

Rose Bowl – Pasadena, CA

O estádio sediado nos arredores de Los Angeles abrigou oito jogos do Mundial, incluindo a disputa do terceiro lugar e a grande final conquistada nos pênaltis pelo Brasi.

RODADA JOGO Fase de grupos 1 x 3 Romênia Fase de grupos 2 x 2 Fase de grupos EUA 2 x 1 Colômbia Fase de grupos EUA 0 x 1 Romênia Oitavas de final Romênia 3 x 2 Semifinal Suécia 0 x 1 Terceiro lugar Suécia 4 x 0 Bulgária Final Brasil 0 (3) x (2) 0

Pontiac Sivlerdome – Pontiac, MI

Foi o primeiro estádio fechado a abrigar jogos do torneio e sediou quatro partidas, uma delas a estreia dos EUA na competição. Na ocasião, o duelo terminou empatado por 1 a 1.

RODADA JOGO Fase de grupos EUA 1 x 1 Fase de grupos Romênia 1 x 4 Suíça Fase de grupos Suécia 3 x 1 Semifinal Suécia 1 x 1 Brasil

Stanford – Palo Alto, CA

O local foi a principal casa da seleção brasileira na maioria dos jogos, e venceu os três duelos disputados.

RODADA JOGO Fase de grupos Brasil 2 x 0 Rússia Fase de grupos Brasil 3 x 0 Camarões Fase de grupos Suíça 0 x 2 Colômbia Fase de grupos Rússia 6 x 1 Camarões Oitavas de final Brasil 1 x 0 EUA Quartas de final Romênia 2 (4) x (5) 2 Suécia

Giants Stadium – East Rutherford, NJ

O estádio recebeu o duelo da surpreendente derrota da Itália contra a na estreia do Mundial. Ao todo, foram sete jogos recebidos.

RODADA JOGO Fase de grupos Itália 0 x 1 Irlanda Fase de grupos Itália 1 x 0 Noruega Fase de grupos 2 x 1 Fase de grupos Irlanda 0 x 0 Noruega Oitavas de final 1 (1) x (3) 1 Bulgária Quartas de final Bulgária 2 x 1 Semifinal Bulgária 1 x 2 Itália

Citrus Bowl – Orlando, FL

O local abrigou cinco jogos do Mundial, sendo um deles a vitória da sobre a por 1 a 0 ainda na fase de grupos.

RODADA JOGO Fase de grupos Bélgica 1 x 0 Marrocos Fase de grupos México 2 x 1 Irlanda Fase de grupos Bélgica 1 x 0 Holanda Fase de grupos Marrocos 1 x 2 Holanda Oitavas de final Holanda 2 x 0 Irlanda

Soldier Field – Chicago, IL

O estádio foi o palco de abertura da Copa de 1994 e recebeu três jogos da Alemanha: registrando duas vitórias e um empate.

RODADA JOGO Fase de grupos Alemanha 1 x 0 Fase de grupos Alemanha 1 x 1 Fase de grupos Bulgária 4 x 0 Grécia Fase de grupos Bolívia 1 x 3 Espanha Oitavas de final Alemanha 3 x 2 Bélgica

Cotton Bowl – Dallas, TX

A seleção brasileira atuou no estádio nas quartas de final, quando venceram a Holanda por 3 a 2, já no fim da partida.

RODADA JOGO Fase de grupos Espanha 2 x 2 Fase de grupos 3 x 0 Bulgária Fase de grupos Alemanha 3 x 2 Coreia do Sul Fase de grupos Argentina 0 x 2 Bulgária Oitavas de final Arábia Saudita 1 x 3 Suécia Quartas de final Holanda 2 x 3 Brasil

Foxborough Stadium – Foxborough, MA

Antiga casa do New England Patriots, o estádio recebeu seis jogos do Mundial, sendo dois nas fases finais.

RODADA JOGO Fase de grupos Argentina 4 x 0 Grécia Fase de grupos Bolívia 0 x 0 Coreia do Sul Fase de grupos Argentina 2 x 1 Nigéria Fase de grupos Grécia 0 x 2 Nigéria Oitavas de final Nigéria 1 x 2 Itália Quartas de final Itália 2 x 1 Espanha

RFK Memorial – Washington D.C.

O estádio recebeu quatro jogos da primeira fase do Mundial, além da classificação da Espanha para as quartas de final, quando os espanhóis venceram a Suíça por 3 a 0.

RODADA JOGO Fase de grupos Noruega 1 x 0 México Fase de grupos Holanda 2 x 1 Arábia Saudita Fase de grupos Itália 1 x 1 México Fase de grupos Bélgica 0 x 1 Arábia Saudita Oitavas de final Espanha 3 x 0 Suíça

COPA DO MUNDO DE 1994: QUAIS EQUIPES PARTICIPARAM?

Ao todo, 24 seleções participaram do Mundial de 1994, realizado nos Estados Unidos. Confira abaixo a lista!

Alemanha

Arábia Saudita

Argentina

Bélgica

Brasil

Bolívia

Bulgária

Camarões

Colômbia

Coreia do Sul

Espanha

EUA

Grécia

Irlanda

Itália

Marrocos

México

Nigéria

Noruega

Holanda

Romênia

Rússia

Suécia

Suíça

COPA DO MUNDO DE 1994: COMO FOI A FINAL?



Foto: Getty Images

Tricampeões mundiais até então, Brasil e Itália voltaram a decidir uma depois de 24 anos. Desta vez também deu Brasil, mas não foi nada fácil igual ao Mundial de 1970 no México (goleada por 4 a 1).

O time canarinho, comandado por Carlos Alberto Parreira, até teve mais posse de bola que a Azzurra, mas poucas chances de gol. Numa das mais famosas, Pagliuca beijou a trave após quase levar um frango em chute de Mauro Silva. Romário e Baggio, os craques das seleções, passariam em branco durante os 120 minutos.

O empate forçou que uma Copa do Mundo fosse decidida por pênaltis pela primeira vez na história. Baresi e Márcio desperdiçaram as primeiras cobranças. Só que depois o Brasil não voltaria a errar, enquanto a Itália viu Massaro parar em Taffarel e Baggio isolar. É tetra!

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do Brasil: Taffarel; Jorginho (Cafu aos 21 minutos), Aldair, Márcio Santos e Branco; Mauro Silva, Dunga, Mazinho e Zinho (Viola aos 106 minutos); Bebeto e Romário. Treinador: Carlos Alberto Gomes Parreira.

Escalação da Itália: Pagliuca; Benarrivo, Mussi (Apolloni aos 34 minutos), Baresi e Maldini; Albertini, Dino Baggio (Evani aos 95 minutos), Berti e Donadoni; Roberto Baggio e Massaro. Treinador: Arigo Sacchi.

COPA DO MUNDO DE 1994: A CAMPANHA DO BRASIL



Foto: Getty Images

Desacreditado no início, o Brasil conquistava no dia 17 de julho de 1994, após uma tensa disputa de pênaltis contra a Itália, seu quarto título da Copa do Mundo, encerrando um jejum que vinha desde 1970.

Apesar de tropeçar diante da Suécia no empate por 1 a 1, a seleção comandada por Parreira venceu cinco jogos, antes de triunfar nos pênaltis na grande decisão contra a Itália.

A CAMPANHA DO BRASIL

RODADA JOGO GOLS 1ª Brasil 2 x 0 Rússia Romário e Raí 2ª Brasil 3 x 0 Camarões Romário, Márcio Santos e Bebeto 3ª Brasil 1 x 1 Suécia Romário Oitavas de final Brasil 1 x 0 Estados Unidos Bebeto Quartas de final Brasil 3 x 2 Holanda Romário, Bebeto e Branco Semifinal Brasil 1 x 0 Suécia Romário Final Brasil 0 (3) x (2) 0 Itália -

COPA DO MUNDO DE 1994: QUEM FOI O ARTILHEIRO?

Romário foi o artilheiro da seleção brasileira no Mundial dos Estados Unidos, com cinco gols marcados e o terceiro na artilharia geral, ficando atrás de Stoichkov e Salenko, ambos com seis tentos cada.